13 января в Киеве пройдет пресс-конференция Общественной организации «Интеракция»

Участники мероприятия выступят на тему: «Изменения электоральных предпочтений киевлян» в Киевском пресс-клубе. Они проведут презентацию результатов социологического исследования, проведенного общественной организацией "Интеракция".

Социологический опрос проводился в период с 8 по 11 января 2020 года.

Результаты исследования будут представлены:

Юрием Лагуновым, председателем ОО «Интеракция»

Николаем Спиридоновым, политическим консультантом

Пресс-конференция пройдет в понедельник, 13 января, с 12:30 по 13:30 в Киевском пресс-клубе по адресу ул. Крещатик 27А оф 28, 01001 Киев.