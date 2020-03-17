Автомобильные светодиодные лампы - это набор LED-диодов. Они пользуются высоким спросом среди автовладельцев и это не случайно, ведь такие автолампы обладают массой достоинств, среди них:

· длительный период эксплуатации;

· высокая надежность;

· минимальное энергопотребление;

· устойчивость к влаге;

· экологическая безопасность.

Благодаря своим техническим особенностям LED лампы во многом превосходят традиционные лампы накаливания, ксенон и галоген. Они обеспечивают качественный свет, обладают компактными размерами, не сильно нагреваются и могут излучать разные цвета.

Все чаще автомобилисты используют светодиодные лампы для внутреннего освещения салонов, подсветки багажников, приборных панелей, номерных знаков, стоп-сигналов, поворотников. Благодаря таким осветительным приборам машина смотрится стильно и привлекательно.

Как выбрать светодиодные автомобильные лампы?

Если вы в поиске LED автоламп, то в первую очередь вы должны обратить внимание на такие моменты:

1. Тип цоколя, вид светодиодов, световой поток, область применения, класс (эконом/премиум).

2. Производитель (выбирайте автолампы известных фирм, остерегайтесь подделок и покупайте их в проверенных магазинах).

3. Наличие гарантии (ее отсутствие должно насторожить покупателя, ведь в таком случае надежность и качество автоламп под большим сомнением).

Важно знать, что автомобильные LED-лампы могут отличаться мощностью светодиодов, качеством сборки и размерами. Если вы сомневаетесь в выборе - лучше обратиться за помощью к продавцам-консультантам. Специалисты помогут подобрать идеальный вариант для вашей машины, о котором не придется жалеть.

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LED лампы - лучшая оптика для вашего автомобиля

Светодиодные лампы станут отличным аналогом ксенону и галогену. Сегодня представлен широкий ассортимент светодиодных автомобильных ламп, которые станут замечательными источниками света для вашего «железного коня». Такие лампы обеспечат комфортную и безопасную езду на машине в темное время суток. Они не мерцают и имеют приятный для глаза человека спектр.

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