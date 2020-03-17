Офисный кежуал стиль, классические наряды предполагают ношение шарфов. Для любителей спортивной одежды это чуждо, но и здесь шарф тоже отыгрывает свою роль, главное правильно выбрать весенний аксессуар. Период ношения шарфов не так велик, переход с зимней на весеннюю одежду, межсезонье, требует накинуть на шею стильный шарф. Это может быть тонкий кашемир или нежный шёлк, всё зависит от погоды и предпочтений мужчины. Стильные мужские шарфы представлены в Интернет-магазине sharf.ua, здесь огромный выбор, качественные товары, приемлемые цены.

Как правильно и модно носить мужские шарфы

Если галстук носят строго под воротничком рубашки и завязывают в своеобразный узел, то для мужских шарфов такой точности нет. Стилисты рекомендуют мужчинам просто носить шарфы, а как именно, зависит от их желания. Здесь учитывается и комфорт для самого мужчины: одним удобно чтобы аксессуар свисал, другие норовят заправить его под пиджак/пальто.

Способы повязывания мужских шарфов:

1. Один оборот, два конца остаются свободными и параллельно друг другу свисают вниз.

2. Накидывание на шею, свободное свисание концов без оборачивания шарфа. В этом случае следует выбрать не очень длинный аксессуар, чтобы его концы не болтались ниже пояса.

3. Французский узел – здесь нужен аксессуар, длина которого не менее 1,5 метра. После

двойного складывания шарфик накидывается на шею, а его конца вместе протягиваются в

образовавшуюся петлю, с другой стороны.

4. Один оборот, первый конец остаётся висеть спереди, а второй перекидывается через

плечо и висит сзади.

5. Узел, завязанный на шее (как пионерский галстук), концы прячутся под лацканы пальто

или костюма. Здесь следует выбирать небольшую длину шарфа.

6. Двойное оборачивание – подходит для прохладной погоды, чтобы его осуществить,

следует выбирать длинный шарф.

Характер и цветовая гамма весенних мужских шарфов

Несмотря на консервативность цвета мужских шарфов, современные тренды вводят в моду и более яркие расцветки. В моде голубой, все оттенки синего, а также комбинирование сине-оранжевого, бордово-серого. Клетку заменила полоска, именно полосатые аксессуары в тренде этой весной и осенью. Модные мужские шарфы можно выбрать по ссылке, здесь представлены лучшие образцы, популярные в новом сезоне.

Не достаточно купить любой шарф, следует делать обдуманный выбор, с учётом своего костюма, пальто или куртки. Самыми ходовыми являются синие и серые шарфы, они, как и модели в крупную клетку, полоску, подходят к большинству вещей из гардероба. Выбирать шарф рекомендуют по принципу подбора галстука. Аксессуар должен быть светлее или темнее костюма/пальто. Однотонный или двухцветный шарф – хороший выбор под деловой костюм.

Шарф – это мужской аксессуар, благодаря которому вы сможете почувствовать себя увереннее. Если зимние шарфы носят 60% мужчин, то весенние аксессуары приобретает лишь 10%. И это люди с изюминкой, для которых важен образ и стиль. Не бойтесь экспериментировать и вы, стильный шарф ждёт вас в Интернет-магазине sharf.ua. Красивый аксессуар дополнит образ, придаст значимости и уверенности в себе любому мужчине.