Если вашему автомобилю более 5 лет, то новая автомагнитола здесь просто необходима. Каждая новая модель обладает самыми современными функциями. По своим возможностям хорошая магнитола вполне способна конкурировать с компьютером. Современные автомагнитолы — мультимедийные центры, которые позволяют сориентироваться на местности, получить доступ к видео и т. д.

Лучшая пятерка нынешнего года

На пятом месте располагается Incar AHR-9380, который можно назвать мультимедийным центром. Из преимуществ модели стоит отметить:

Устройство обладает всеми нужными слотами, подключается к кнопке на руле для управления функциями.

Четвертое место досталось Swat AHR-6180. Магнитола принадлежит к среднему ценовому сегменту. Несмотря на то, что устройство работает на 7 версии Андроид, это не создает дискомфорта. Оборудование воспроизводит все форматы аудио и видео, обладает внутренней памятью на 16 Гб. Желающие подключить качественную акустику могут сделать это без проблем: есть выходы на передние и задние динамики, сабвуфер.

Тройка лидеров

Бронзу завоевала модель Baxster 30818DSP. Она оснащена мультитач-экраном, работает на 8 Андроиде. Восьмиядерный процессор с частотой 1,8 Ггц немногим уступает домашнему ПК или ноутбуку. 4 Гб оперативной памяти позволяют управлять процессами с максимальной скоростью. Для хранения данных есть 32 Гб встроенной памяти. Отдельного внимания заслуживает высокое качество звучания благодаря встроенному DSP-чипу и 12-полосному эквалайзеру.

Alpine iLX-W650BT заслуженно получил серебро. Магнитола отличается компактными размерами (глубиной посадки), имеет усилитель на 100 Вт, отлично работает с Google и Apple. 9-полосный эквалайзер и звуковой чипсет дарят качественный звук любого трека. Одна из главных особенностей — неуязвимость.

Золото получил Pioneer AVH-Z5200BT. Устройство поддерживает подключение сразу двух камер, оснащается DVD-приводом и USB-портом. Модель совместима с электроникой Apple, поддерживает коммуникацию с Siri-подсказчиком. 13-полосный эквалайзер с усилителем позволяет слушать любимую музыку на любой громкости без потери качества. Регулировка может осуществляться кнопками или дистанционно. Те, кто любит слушать музыку за рулём, высоко оценят Pioneer AVH-Z5200BT.