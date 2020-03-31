В каждой семье, даже самой благополучной и счастливой, бывают ссоры и разногласия. Конфликтов не избежать на протяжении всей семейной жизни, но главное, это правильное и разумное примирение между супругами. Попробуем разобраться, какими же способами помириться супругам, как жене сделать первый шаг, ведь мужчины редко признают свои ошибки и просят прощения.

Не откладывайте разговор на завтра

Самый лучший и эффективный способ наладить отношения – это поговорить «по душам».

Предложите мужу поговорить спокойным голосом, без криков и истерик. Старайтесь сдерживать свои эмоции даже если слишком раздражены и хотите разбить несколько тарелок.

Улучите момент, когда муж находится в спокойном состоянии и не занят своими делами: для результативного разговора все ваше внимание должно быть сфокусировано только друг на друге. Не стоит вести беседу за кухонным столом во время обеда или чаепития, это придаст некую отчужденность и несерьезность происходящему.

Старайтесь вести разговор в одной интонации, не повышая голос, иначе это может привести к очередной ссоре. Откровенный разговор лучше не заводить в день ссоры, дайте супругу время побыть наедине с самим собой. А вот на следующий день не стоит затягивать разговор, чтобы обида не засела глубоко в душе у каждого из супругов.

С чего начать беседу

Лучше всего с общих позитивных моментов, которые произошли с вами недавно. Это могут быть фото с отпуска, свадьбы или другие важные для вас события. Скажите, что протирая пыль, вы нашли фотографию и вспомнили, как было весело и хорошо в то время. Обнимите мужа, скажите, что скучаете по таким моментам в жизни и с радостью их повторили бы.

Объятия очень эффективный способ понять, что ссора была зря и не стоит того, чтобы делать друг другу больно.

Не забывайте чаще улыбаться, пусть муж видит вас мягкой, нежной и заботливой. Можно попробовать увлечь супруга чем-то новым: рассказать о статье, которую недавно прочли, поинтересоваться его увлечением или предложить новое занятие для обоих. Многие мужчины любят спорт, и если не занимаются им, то следят за спортивными событиями. Можно попробовать зарегистрироваться в букмекерской конторе, список найдете на известном сайте top-bk.com, и попросить мужа вместе изучить прогнозы. Скорее всего, это удивит любимого человека и позволит взглянуть на вас другими глазами. Кто знает, вполне возможно увлечение станет семейным и даже позволит при помощи top-bk получать дополнительный доход на ставках!

Сделать мужу романтический сюрприз в виде ужина при свечах – еще один эффективный способ примирения супругов. Очень часто ссоры и конфликты заканчиваются бурными романтическими отношениями между мужем и женой.

Все знают, что женщины более эмоциональные и ранимые, чем мужчины. Часто ссоры возникают на пустом месте из-за излишней обидчивости женщин, поэтому старайтесь работать над своими эмоциями, не разбрасывайтесь громкими словами о расставании или разводе. Мужчина может принять такие фразы всерьез.