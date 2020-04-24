Букет цветов - это универсальный подарок к любому случаю. Что уж говорить о сложных цветочных композициях, которые только усиливают приятные эмоции от полученного презента. Так, одними из самых популярных на сегодняшний день композициями являются трендовые цветы в шляпной коробке, которые выглядят очень оригинально, утонченно и имеют свой особый шарм. И, если вы желаете по-настоящему удивить любимую девушку, маму или сестру, советуем заказать цветы в коробке прямо сейчас.

История популярного тренда

Еще примерно сто лет назад шляпные коробки выполняли свою главную роль - были своеобразными “шкатулками” для шляп всех модниц той эпохи, пока великий литератор Бернард Шоу не презентовал в одной из таких коробок цветы своей даме сердца. И уже намного позже подобная традиция распространилась по всей Европу, а в наши дни обрела действительно немалую популярность и спрос.

Какие цветы принято дарить в коробках?

На самом деле, шляпные коробки можно наполнять самыми разнообразными сортами цветов, и все они подарят массу эмоций каждому адресату. Но, особенно эффектно смотрятся варианты с розами различных оттенков, веточками орхидей, лилиями и даже лютиками. Еще одним замечательным вариантом подарка будут полевые цветы в шляпных коробках: они выглядят не вычурно, свежо и очень мило, станут прекрасным презентом молодой девушке. Профессиональные флористы Flowers.ua знают толк в создании цветочных шедевров и могут собрать действительно уникальную композицию в коробке из роз, астр, хризантем, гербер и прочих сортов растений. А, чтобы подарок произвел незабываемый эффект, в коробку можно положить шоколадные конфеты, киндер сюрпризы, французское печенье макарон и другие любимые сладости, а также всевозможный флористический материал.

Декор для шляпных коробок

Сами коробки производят из плотного картона, окрашенного в различные цвета (чаще всего белый, розовый, красный, цвет черного шоколада и голубой). По форме они далеко не всегда круглые: нередко можно встретить прямоугольные, квадратные и в форме сердца. В качестве декора флористы традиционно отдают предпочтение атласным лентам и нитям жемчуга. Стоит отметить, что цветы в шляпных коробках не только смотрятся очень модно и стильно, но и намного дольше сохраняют свою первозданную свежесть, чем обычные букеты.

Цветы в коробке по лучшим ценам

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