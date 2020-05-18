Устали от высоких процентных ставок? Микрофинансовая компания Милоан предлагает 0% на кредиты для всех новых клиентов! Вы не платите за пользование заемными средствами. По истечению кредитного срока нужно вернуть в точности ту сумму, которую одалживали

Как взять беспроцентный займ:

Вот и все — онлайн займ на карту в Miloan получен. Пользуйтесь деньгами с удовольствием и тратьте их на собственное усмотрение. По истечению кредитного срока не забудьте вернуть долг. Ниже мы расскажем о том, как это сделать.

Как вернуть беспроцентный кредит

Компания Милоан предлагает несколько способов погашения займа. Вы можете внести нужную сумму через личный кабинет на сайте, банковский терминал, платежный терминал Ibox. Также доступна электронная оплата через все популярные интернет-банкинги, включая Приват24. И не забудьте сохранить квитанцию после оплаты!

Пролонгация Милоан

Пролонгация Милоан позволит продлить срок выплаты на нужное вам и приемлемое для кредитора время. То есть вы можете забыть о начислении пени, штрафных санкциях и любых других неприятных нюансах сотрудничества!

Как это работает?

К примеру, вы хотите взять кредит без справок о доходах на срок 14 дней. Но когда приблизилась дата выплаты, оказалось, что покрыть долг полностью не сможете. Тут и выручит пролонгация. Вы обращаетесь к сотрудникам МФО и сообщаете о необходимости продления кредитного периода. Вам будут предоставлены индивидуальные условия. Вот и все — вы выиграли дополнительное время.

Воспользоваться пролонгацией может любой клиент МФО: как новичок, так и “старожил”. Это:

быстро — компания моментально принимает решение о пролонгации и сообщает его вам. Процесс происходит автоматически;

безопасно — без дополнительных платежей и риска. Подавать какие-либо документы или оформлять новую анкету чтобы взять мгновенный кредит на карту онлайн в Miloan тоже не нужно, так как у микрофинансовой организации уже есть ваши данные;

доступно в режиме 24/7 — продлевайте займ в любое время, когда возникла такая необходимость (даже ночью).

Поэтому не рискуйте собственной репутацией: оформите пролонгацию, если не удается выплатить долг вовремя! Такая услуга является дополнительным способом решения финансовых проблем и помогает кредитоваться еще более выгодно. Возникли дополнительные вопросы по пролонгации? Специалисты микрофинансовой организации Miloan с радостью вам с этим помогут. Обратитесь за консультацией по телефону или в онлайн-чате.