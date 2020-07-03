Ассортимент климатического оборудования представлен огромным ассортиментом от разных производителей — каждый из них выпускает продукцию в разных ценовых категориях и с разными возможностями. Выбор подходящей модели необходимо делать, руководствуясь дальнейшими условиями эксплуатации, особенностями помещения и личными предпочтениями.

Выбор кондиционера в зависимости от типа помещений

Важно при покупке климатической техники ориентироваться на особенности комнаты. Для квартиры или дома нужен настенный или канальный кондиционер, который поместится в зачастую небольшую площадь свободного пространства. Данные модели представлены в различных вариациях, имеют простой монтаж и обслуживание. Для офиса стоит выбирать устройство мощнее, оптимальным вариантом считается мульти-сплит система. Она позволяет подключать несколько внутренних блоков к одному внешнему. Промышленные кондиционеры подходят для производственных объектов.

Типы конструкций: чему отдать предпочтение

Самым популярным считается инверторный тип техники, который может поддерживать желаемую температуру. К тому же он намного экономичнее аналогичных устройств и работает тише. Основные виды конструкций:

Выбор зависит от особенностей помещения. Например, для обычной жилой квартиры нецелесообразно приобретать канальный кондиционер. Для огромного торгового центра не подходят настенные устройства.

На что обратить внимание при выборе?

Основной показатель климатического оборудования — мощность, от которой зависит функциональность конструкций. Этот показатель увеличивается в зависимости от наличия проходной двери, окон, техники, которая выделяет дополнительное тепло. Например, если в помещении много окон, то подходящий показатель мощности нужно увеличить на 20%. Здесь также берется во внимание этажность, теплоизоляция и другие особенности здания. Полезные функции кондиционера:

нагрев воздуха;

режим вентиляции;

автоматическое функционирование;

фильтрация поступающего воздушного потока;

таймер;

ночной режим.

Стоимость устройств зависит от производителя, наличия дополнительных возможностей, типа конструкции. Купить недорогие и премиальные кондиционеры можно в интернет-магазине Алло. Здесь представлен огромный ассортимент продукции, поэтому легко подобрать для себя идеальное решение, ориентируясь на свои предпочтения, особенности помещения и финансовые рамки.