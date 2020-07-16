Онлайн-конференція “Якою має бути економічна та монетарна політика України?”

20 липня 2020 року о 14:00

Протягом конференції за участі представників Парламенту, керівників провідних українських бізнес асоціацій, представників аналітичних центрів - пропонується обговорити пріоритетні антикризові економічні заходи, зокрема щодо грошової емісії, підтримки виробників за рахунок дешевих кредитів, секторальні пільги та інші можливі кроки.

Допоможуть такі заходи економіці країни чи поглиблять кризу?

Сприятимуть розвитку вітчизняного виробництва чи викривлятимуть конкуренцію?

За підсумками круглого столу пропонується сформувати спільне бачення учасників дискусії щодо пріоритетних реформ.

Запрошені учасники конференції:

Представники влади:

Данило Гетманцев, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Дмитро Наталуха, Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку

Галина Третьякова, Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики

Аналітичні центри:

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегій

Володимир Дубровський, старший економіст аналітичного центру CASE-Ukraine

Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Представники бізнесу

Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України

Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України

Організатори: Центр економічної стратегій, CASE-Ukraine, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут соціально економічної трансформації

Модератор заходу - Гетман Олег, економіст

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