Благодаря введению карантинных мер и парализации множества промышленных предприятий, тысячи украинцев сегодня остались без средств для существования.

И хотя политики громко заявляли с трибун, что после введения послабления будут организованы новые рабочие места, ситуация в стране остается прежней: работы нет, а средств, которые платит государство безработным, едва хватает на оплату коммунальных услуг. Появляется закономерный вопрос: что делать?

Подтянуть пояски или найти альтернативу

Наша страна учит нас, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Поэтому не стоит отчаиваться и складывать руки. Сегодня, в эпоху развития интернет-индустрии, существует сотни альтернативных методов заработка. Если грамотно подойти к данному вопросу, то сложившуюся ситуацию можно успешно повернуть себе во благо. Все очень просто! На фоне нехватки средств потребители ищут дешевые товары, такие как на китайских торговых площадках. И если до начала карантина многие брезговали данной продукцией, то сейчас охотно ее приобретают. В Китае самыми популярными и выгодными по ценовой политике являются площадки «ТаоБао» и «Тмол». Здесь вы найдете огромный ассортимент за невысокую цену на:

· одежду и обувь для взрослых и детей;

· посуду (чашки, тарелки, ложки);

· текстиль и товары для дома;

· детские товары (велосипеды, интерактивные игрушки и прочее);

· гаджеты и электронику.

Даже с учетом затрат на ввоз и растаможку, стоимость в разы ниже, чем аналогичные товары в Украине. Единственное придется озадачиться поиском перевозчика, который доставит все к нам в страну.

Безопасная транспортировка в Украину

Конечно, любые покупки в интернете связаны с определенными рисками. Например, потерей/порчей посылки или получением некачественного товара. Даже если вы не хотите налаживать бизнес, а предпочитаете осуществлять заказ товаров из Китая исключительно в личных целях, рекомендуем обратиться к надежному перевозчику – к компании Meest China. Они не только гарантируют сохранность, а предоставляют достаточно широкий спектр услуг:

· бесплатная доставка к складу в Китае;

· консолидация отправлений в одну посылку;

· контроль качества и фотоотчет о проведении;

· быстрое оформление на таможне.

К тому же, установив на свой смартфон мобильное приложение, вы сможете отследить посылку в реальном времени, управлять услугами и рассчитываться через личный кабинет. Компания Meest China – это единственный перевозчик в Украине, который предлагает прозрачные и выгодные условия сотрудничества. То есть вам не придется ничего доплачивать за пересылку внутри страны или доставку к адресату. Все расходы уже учтены в тарифе. Компания Meest China – это не просто перевозчик, а гарант надежности и мощный инструмент многих предпринимателей.