Выпускаемая компанией Apple гарнитура со стильным дизайном получила кристально чистый звук и ярко выраженные басы. Широкая популярность наушников среди потребителей обусловлена эргономичностью, надежностью, удобным управлением, повышенной автономностью, хорошей чувствительностью. Американские разработчики предусмотрели возможность управления AirPods голосовыми командами при помощи встроенного ассистента Siri.

Благодаря специально продуманной конструкции аксессуары комфортно размещаются в слуховом канале ушных раковин. Изделия способны оперативно синхронизироваться с мобильными телефонами, планшетами, смарт-часами разных марок, которые работают на операционных системах IOS или Android.

Повышенная производительность чипа и энергоемкий аккумулятор наушников

Модели функционируют под управлением мощнейших микропроцессоров, которые специально изготовлены корпорацией Apple. Высокоэффективный чипсет гарантирует стабильное соединение с мобильным аппаратом или таблетом. Наличие детекторов позволяет мгновенно распознавать текущее положение гарнитуры и приостанавливать воспроизведение контента при снятии. Устройство оборудовано литий-ионной батареей, которая обеспечивает непрерывную пятичасовую работу. Пятнадцатиминутной подзарядки в футляре хватает для двухчасового разговора по телефону либо прослушивания музыки в течение 3-х часов.

Для потребителей, желающих приобрести беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления и защитой корпуса от воды по стандарту IP67 следует обратить внимание на https://estore.ua/naushniki/manufacturer:apple;model:airpods;model_headphones:airpods_pro/. Кейс гарнитуры способен заряжаться от приборов, поддерживающих стандарт Qi. Изделие оснащено специальным креплением, которое препятствует выпадению вкладышей при активных тренировках.

В чем основные преимущества «яблочных» моделей?

Благодаря отсутствию кабелей и минимальному весу наушники можно эксплуатировать, как при вождении машины, так и во время тренировочных процессов в фитнес-клубе. Устройство получило поддержку современной технологии Multipoint, которая дает возможность подключать его одновременно к нескольким Bluetooth-гаджетам. Изделия укомплектованы голосовым акселерометром, который с легкостью распознает, когда владелец начинает разговор.

Выпущенные американским брендом беспроводные наушники обладают следующими достоинствами:

энергоэффективность;

практичность;

стойкость к длительной эксплуатации;

компактные габариты;

хорошее шумоподавление;

повышенная мощность динамиков;

долгий эксплуатационный период.

Сколько же стоит беспроводное устройство?

Изделие получили минимальную задержку сигнала, что гарантирует отличное качество звучания в трехмерных играх или подкастах. Интернет-магазин eStore.ua предлагает клиентам заказать новые аксессуары по приемлемой цене. Транспортная компания «Новая Почта» привезет товары в любой населенный пункт Украины.

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