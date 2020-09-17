Просторный душ с прозрачной перегородкой и лаконичным сливным трапом вместо поддона — обязательный атрибут современной ванной комнаты. Здесь нет места обычному смесителю с ручной лейкой, которая крепится на стену. Дизайнеры советуют устанавливать душевые системы, как стильную и функциональную альтернативу. Чем же особенны эти устройства, и чем отличаются от смесителей?

Hansgrohe Raindance

Как устроена душевая система?

Это устройство, состоящее из смесителя, двух леек, а также штанги, на которой все крепится. Основное отличие от привычного смесителя для душа — наличие большой стационарной лейки. Она расположена на штанге, радуя разнообразными режимами подачи воды. Душевые системы Hansgrohe, к примеру, имеют режим выпуска тропический ливень. Это сильный, густой поток, состоящий из крупных капель. Пользователи отмечают, что это лучший режим для вечернего душа, когда хочется расслабиться.

В чем особенность душевой системы?

Занимает мало места и лаконично выглядит, ведь все элементы крепятся на металлической стойке;

Проста в установке. Смеситель устанавливают на стандартный выход холодной и горячей воды. Стойка имеет дополнительное крепление к стене. То есть монтаж занимает несколько минут, при этом не требует демонтажа плитки;

Универсальна, ведь подходит для установки в душе, а также возле ванны. Для набора воды в ванну есть модели с дополнительным изливом;

Функциональна. Помимо однорычажных моделей, есть душевые системы с термостатом, позволяющие установить постоянную температуру воды. Они безопасны для детей и пожилых людей.

Большинство стоек предназначены для наружного крепления поверх облицовочного материала. Их удобно устанавливать, когда отделка стен завершена. Но на рынке есть душевые системы скрытого монтажа (пример на фото), где корпус и все коммуникации спрятаны в стене. Эти модели сложнее в плане установки, но в современных интерьерах выглядят гораздо лучше. Их ценят за возможность установить стационарную лейку на удобной высоте, а также самостоятельно выбрать место для смесителя и держателя ручной леечки.

Grohe Euphoria

Как выбрать надежную стойку?

Душевое оборудование изготавливают из таких же материалов как смесители. Это латунь, сталь или силумин. Корпус покрывают слоем никеля или хрома, поэтому определить, из чего он сделан, сложно. Выбирайте устройства известных производителей, качество

продукции которых не вызывает сомнения. В Европе популярны душевые системы Grohe, Paffoni, Kludi, Hansgrohe. Это топовые европейские компании, которые используют только нержавеющую сталь или латунь. Эти материалы не подвержены коррозии или образованию известнякового налета.

Hansgrohe Crometta E Showerpipe

Выбирая душевую стойку, советуют учитывать рост самого высокого члена семьи, сопоставляя с высотой штанги. Смотрите на дополнительные функции — наличие термостата, а также количество режимов выпуска в стационарной и ручной лейке. Принимать душ гораздо приятнее, когда есть выбор между интенсивным и мягким потоком. Заходите в интернет-магазин Империя Сантехники и заказывайте душевое оборудование премиального качества с доставкой по Украине. В их каталоге вы найдете актуальные коллекции лучших производителей Европы.