Линейка ноутбуков HP насчитывает более 420 моделей

Бренд Hewlett Packard несколько десятков лет подряд занимает топовые места в рейтингах самых покупаемых портативных компьютеров. Сегодня под маркой бренда выпускаются классические гаджеты, ультрабуки и игровые лэптопы. Независимо от размера имеющегося бюджета, каждый покупатель сможет выбрать устройство, устраивающее по всем параметрам.

Но прежде чем вы решите, сколько готовы потратить на HP ноутбуки, определитесь, какой именно вам нужен. Проще говоря, вычлените набор необходимых опций и характеристик. Это позволит не переплачивать за устройства, всеми мощностями которых вы не будете пользоваться. В этой статье мы ответим на 4 часто задаваемых вопроса, которые интересуют покупателей данной техники.

Почему большая разница в цене между моделями?

Цены колеблются от 6199 грн за бюджетную модель Notebook для работы до 126999 грн за лэптоп серии ZBook. На стоимость влияет размер и разрешение экрана, тип жесткого диска (SSD или HDD) и его емкость, а также другие характеристики. Чем больше функций, тем дороже устройство.

В чем особенности ноутбуков:

новые модели выпускаются толщиной 10,4 мм, можно сказать, они очень тонкие. Но ультрабуки не теряют в производительности и скорости;

надежный корпус из алюминия и углепластика; Большинство лэптопов имеют элегантный дизайн для дома и офиса. Цветовая палитра представлена оттенками серого и черного;

для дисплеев используют прочное, стойкое к царапинам стекло Corning Gorilla Glass;

есть подсветка клавиатуры и защита от влаги (не во всех моделях);

гипербарическая система охлаждения. Это другой способ теплоотдачи – не горячий воздух выдувается наружу, а воздух из окружающей среды всасывается внутрь;

качественный встроенный динамик по технологии Audio Boost гарантирует хорошее шумоподавление и идеально чистый звук.

Есть ли в ноутбуках HP Bluetooth?

Bluetooth – стандарт беспроводной связи, который есть по умолчанию во всех новых гаджетах – смартфонах, планшетах, ноутбуках, в том числе на HP. С помощью блютус пользователь подключает к ноутбуку дополнительные устройства, например, беспроводные наушники.

Есть ли в ноутбуках HP порты HDMI?

Порт HDMI нужен для подключения дополнительного монитора, подсоединения лэптопа к телевизору, который используется как экран.

HDMI – это соединение, которое передает аудио- и видеосигналы высокой четкости по кабелю, и почти все ноутбуки HP оснащены таким портом.

Потянет ли ноутбук HP игры?

Нужно понимать, что любое устройство на Windows используется для игр – карточные пасьянсы, стрелялки и логические аркады. Но не каждый компьютер запустит популярные онлайн-игры. Для этого необходима специальная игровая модель с выделенной видеокартой. Такая карта берет на себя ресурсоемкие графические задачи, а именно видеоигры. И если выбирать машину для игры, кроме видеокарты, стоит учесть характеристики процессора, монитора, жесткого диска.

У HP есть отдельная линейка геймерских устройств. На сайте eldorado.ua представлено 74 таких девайса. С достаточными для геймера характеристиками поставляются модели Pavilion и Omen.