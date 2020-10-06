В закрытых душевых кабинах за отвод воды в канализацию отвечает сифон, установленный в поддоне. Но современные душевые зоны чаще обустраивают без поддона. Поэтому вместо сифона используют напольный душевой трап.
Устройство состоит из дренажного канала и декоративной решетки, которая его закрывает. Корпус устанавливается в пространство пола, чтобы декоративная решетка была в уровень с плиткой. Прежде чем купить трап для душа, выясним, какими они бывают, и от чего зависит их эффективность.
Как выбрать эффективный трап для душа?
Сливное оборудование выбирают исходя из 4 параметров:
- Пропускная способность;
- Форма корпуса;
- Вид затвора;
- Дизайн решетки.
Современные душевые системы имеют большую производительность. Широкие стационарные лейки с режимом тропического дождя пропускают до 20 литров воды в минуту. Не каждый слив для душа способен отвести такой поток жидкости. Поэтому при заказе сливного трапа стоит учитывать пропускную способность. Чтобы вода сразу уходила в дренаж, пропускная способность слива должна быть выше производительности душа. Важным условием эффективности работы является корректная установка с оптимальным углом наклона напольного покрытия (0,33 мм на 1 м/п).
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Все сливные устройства имеют затвор, препятствующий попаданию неприятного запаха из канализации в квартиру. Существует 3 вида затворов:
- Гидрозатвор — его еще называют мокрым или водяным. Это простое и доступное устройство, где функцию затвора выполняет вода. Его эффективность зависит от частоты использования душа. Если сантехника используется каждый день, водный барьер не пересыхает и не застаивается.
- Воздушный или сухой затвор имеет специальный клапан, который открывается или закрывается потоком воды. Внутри клапана образуется воздушная подушка, не пропускающая неприятный запах.
- Комбинированный или двухуровневый затвор состоит из воздушного клапана и водной прослойки. В паре они создают наиболее эффективный барьер. Сливные устройства премиального сегмента оснащены именно комбинированными затворами.
Какими бывают душевые трапы?
По форме они бывают точечными (круглый или квадратный), линейными, угловыми и п-образными. В современных интерьерах чаще встречается линейный трап. Он устанавливается в центре душевой зоны или у одной из стенок. Длинный дренажный канал (от 30 до 150 см), способен отвести большой объем воды. Его закрывают металлической решеткой или щелевой накладкой, которая отлично смотрится в интерьере. Решетка легко снимается для очистки устройства.
В премиальном сегменте предлагают угловые или п-образные устройства, которые имеют больший периметр забора воды и пропускную способность. Их закрывают металлическими или пластиковыми накладками, подобранными под напольное покрытие. В современных интерьерах чаше используют щелевые трапы, а также модели с решеткой под плитку. Оба варианта можно найти в каталоге немецкой компании Viega на сайте магазина Империя Сантехники.
В проектах, где нет возможности установить душевой лоток на пол, используют пристенные устройства. Корпус и все коммуникации устанавливаются в стену. Пользователь видит только щель в стене, обрамленную металлическим ободком. Пристенные системы слива непросты в плане установки. Часто для монтажа приходится возводить фальш-стену. Но это стильные, лаконичные устройства, которые позволяют избежать неэстетичной подрезки напольной плитки. Заходите в интернет-магазин Империя Сантехники и смотрите каталог топовых производителей душевых трапов: Geberit (Швейцария), Pestan (Сербия), а также Viega (Германия).