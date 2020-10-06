В закрытых душевых кабинах за отвод воды в канализацию отвечает сифон, установленный в поддоне. Но современные душевые зоны чаще обустраивают без поддона. Поэтому вместо сифона используют напольный душевой трап.

Устройство состоит из дренажного канала и декоративной решетки, которая его закрывает. Корпус устанавливается в пространство пола, чтобы декоративная решетка была в уровень с плиткой. Прежде чем купить трап для душа, выясним, какими они бывают, и от чего зависит их эффективность.

Как выбрать эффективный трап для душа?

Сливное оборудование выбирают исходя из 4 параметров:

Пропускная способность;

Форма корпуса;

Вид затвора;

Дизайн решетки.

Современные душевые системы имеют большую производительность. Широкие стационарные лейки с режимом тропического дождя пропускают до 20 литров воды в минуту. Не каждый слив для душа способен отвести такой поток жидкости. Поэтому при заказе сливного трапа стоит учитывать пропускную способность. Чтобы вода сразу уходила в дренаж, пропускная способность слива должна быть выше производительности душа. Важным условием эффективности работы является корректная установка с оптимальным углом наклона напольного покрытия (0,33 мм на 1 м/п).

Все сливные устройства имеют затвор, препятствующий попаданию неприятного запаха из канализации в квартиру. Существует 3 вида затворов:

Гидрозатвор — его еще называют мокрым или водяным. Это простое и доступное устройство, где функцию затвора выполняет вода. Его эффективность зависит от частоты использования душа. Если сантехника используется каждый день, водный барьер не пересыхает и не застаивается.

— его еще называют мокрым или водяным. Это простое и доступное устройство, где функцию затвора выполняет вода. Его эффективность зависит от частоты использования душа. Если сантехника используется каждый день, водный барьер не пересыхает и не застаивается. Воздушный или сухой затвор имеет специальный клапан, который открывается или закрывается потоком воды. Внутри клапана образуется воздушная подушка, не пропускающая неприятный запах.

или сухой затвор имеет специальный клапан, который открывается или закрывается потоком воды. Внутри клапана образуется воздушная подушка, не пропускающая неприятный запах. Комбинированный или двухуровневый затвор состоит из воздушного клапана и водной прослойки. В паре они создают наиболее эффективный барьер. Сливные устройства премиального сегмента оснащены именно комбинированными затворами.

Какими бывают душевые трапы?

По форме они бывают точечными (круглый или квадратный), линейными, угловыми и п-образными. В современных интерьерах чаще встречается линейный трап. Он устанавливается в центре душевой зоны или у одной из стенок. Длинный дренажный канал (от 30 до 150 см), способен отвести большой объем воды. Его закрывают металлической решеткой или щелевой накладкой, которая отлично смотрится в интерьере. Решетка легко снимается для очистки устройства.

В премиальном сегменте предлагают угловые или п-образные устройства, которые имеют больший периметр забора воды и пропускную способность. Их закрывают металлическими или пластиковыми накладками, подобранными под напольное покрытие. В современных интерьерах чаше используют щелевые трапы, а также модели с решеткой под плитку. Оба варианта можно найти в каталоге немецкой компании Viega на сайте магазина Империя Сантехники.

В проектах, где нет возможности установить душевой лоток на пол, используют пристенные устройства. Корпус и все коммуникации устанавливаются в стену. Пользователь видит только щель в стене, обрамленную металлическим ободком. Пристенные системы слива непросты в плане установки. Часто для монтажа приходится возводить фальш-стену. Но это стильные, лаконичные устройства, которые позволяют избежать неэстетичной подрезки напольной плитки. Заходите в интернет-магазин Империя Сантехники и смотрите каталог топовых производителей душевых трапов: Geberit (Швейцария), Pestan (Сербия), а также Viega (Германия).