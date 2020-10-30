Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда.

Процесс закрытия долга всегда неприятен. Но, помимо расставания с деньгами, есть и другие нюансы: неправильно закрытый микрокредит может принести много неприятностей.

Minfin.com.ua разобрался, как правильно выплачивать задолженность, когда берешь кредит онлайн или наличными.

В данной статье не рассматриваются способы закрытия кредитного лимита по кредитной карточке: только единоразовые микрозаймы.

Как закрывать задолженности

Первое, на что стоит обратить внимание — сколько способов выплаты долга предлагает банк или микрофинансовая организация, в которой вы оформили займ. Это могут быть выплата через кассу в банке, терминал самообслуживания, сайт МФО/банки или через интернет-банкинг.

Для оплаты задолженности по кредиту понадобятся реквизиты кредитора (можно найти на сайте кредитора), код ИНН и ФИО заемщика.

Через кассу в банке

Оплатить задолженность можно в кассе любого банка — даже если кредит был оформлен не в нем. Неудобно, если возле вас нет отделения но в целом такой способ закрытия очень полезен: в банке вам дадут выписку о переводе и квитанцию которая будет служить подтверждением закрытия долга.

Плюсы закрытия долга через банк:

будут квитанции о закрытии долга. Если возникнут споры с кредитором квитанция станет весомым аргументов в вашу защиту;

банковский сотрудник может проконсультировать, если вы сами не сможете разобраться.

Минусы закрытия долга через банк:

по сравнению с другими способами выплат занимает больше всего времени;

если будете выплачивать в отделении банка кредит другого банка или микрофинансовой организации, может взиматься комиссия (до 2%).

Через терминал самообслуживания

Терминалы самообслуживания чаще всего находятся в зданиях с магазинами: в супермаркетах, небольших продуктовых маркетах. Самые популярные сети терминалов — EasyPay, City24, iBox, ПриватБанк.

Плюсы закрытия долга через терминал:

это быстро.

Минусы закрытия долга через терминал:

может взиматься комиссия в зависимости от сети (от 1 до 4%).

Через сайт кредитора/интернет-банкинг

Оплатить займ на сайте кредитора можно с карты, привязанной к аккаунту, либо с другой карты, предварительно верифицировав ее.

Плюсы закрытия долга через терминал:

это быстро;

оплачивать онлайн удобно;

нет комиссии.

Минусы закрытия долга через терминал: