Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда.
Процесс закрытия долга всегда неприятен. Но, помимо расставания с деньгами, есть и другие нюансы: неправильно закрытый микрокредит может принести много неприятностей.
Minfin.com.ua разобрался, как правильно выплачивать задолженность, когда берешь кредит онлайн или наличными.
В данной статье не рассматриваются способы закрытия кредитного лимита по кредитной карточке: только единоразовые микрозаймы.
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Как закрывать задолженности
Первое, на что стоит обратить внимание — сколько способов выплаты долга предлагает банк или микрофинансовая организация, в которой вы оформили займ. Это могут быть выплата через кассу в банке, терминал самообслуживания, сайт МФО/банки или через интернет-банкинг.
Для оплаты задолженности по кредиту понадобятся реквизиты кредитора (можно найти на сайте кредитора), код ИНН и ФИО заемщика.
Через кассу в банке
Оплатить задолженность можно в кассе любого банка — даже если кредит был оформлен не в нем. Неудобно, если возле вас нет отделения но в целом такой способ закрытия очень полезен: в банке вам дадут выписку о переводе и квитанцию которая будет служить подтверждением закрытия долга.
Плюсы закрытия долга через банк:
-
будут квитанции о закрытии долга. Если возникнут споры с кредитором квитанция станет весомым аргументов в вашу защиту;
-
банковский сотрудник может проконсультировать, если вы сами не сможете разобраться.
Минусы закрытия долга через банк:
-
по сравнению с другими способами выплат занимает больше всего времени;
-
если будете выплачивать в отделении банка кредит другого банка или микрофинансовой организации, может взиматься комиссия (до 2%).
Через терминал самообслуживания
Терминалы самообслуживания чаще всего находятся в зданиях с магазинами: в супермаркетах, небольших продуктовых маркетах. Самые популярные сети терминалов — EasyPay, City24, iBox, ПриватБанк.
Плюсы закрытия долга через терминал:
-
это быстро.
Минусы закрытия долга через терминал:
-
может взиматься комиссия в зависимости от сети (от 1 до 4%).
Через сайт кредитора/интернет-банкинг
Оплатить займ на сайте кредитора можно с карты, привязанной к аккаунту, либо с другой карты, предварительно верифицировав ее.
Плюсы закрытия долга через терминал:
-
это быстро;
-
оплачивать онлайн удобно;
-
нет комиссии.
Минусы закрытия долга через терминал:
-
главное — не забыть сделать скриншот оплаты и сохранить квитанцию. Без нее не получится подтвердить свою правоту, если возникнут споры с кредитором.