3 декабря в Киеве состоялось торжественное мероприятие по случаю вручения ежегодных премий профессионалам в сфере GR и лоббизма.

Это уже третье мероприятие которое объединяет профессионалов работающих в сфере Government Relations.

Для Украины лоббизм и GR это сравнительно новое направление деятельности которое предусматривает сотрудничество бизнеса, власти и общества. Лоббизм в переводе с английского lobby обозначает «кулуары». В развитых демократиях этот инструмент работает на протяжении веков, а в Украине только формируется законодательная основа. Поэтому мероприятие, которое прошло в четверг, 3 декабря имеет очень важное значение, так как объединяет все стороны этого процесса.

Организатором выступила Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов, которая была создана в 2014 году. За это время организация смогла объединить специалистов и профильные организации которые непосредственно практикуются в сфере Government Relations, Public Affairs, Public Advocacy.

Основная цель создания ассоциации - это представительство интересов бизнеса в диалоге с органами власти и обществом в целом. За это время было реализовано множество совместных проектов. В настоящее время членами ассоциации являются более 76 компаний, организаций и предпринимателей представляющих различные сферы бизнеса.

Победители определялись в следующих номинациях:

- GR-амбасадор 2020 (активный деятель и популизатор по институциализации GR-профессии);

- Лучший проект G2G;

- Лучший адвокационный кейс;

- Лучший региональный GR-проект;

- Лучший международный кейс;

- Лучший юридический кейс;

- GR-прорыв 2020;

- Лучшая профильная ассоциация;

- Лучший проект в сфере GR;

- Лучший консультант в сфере GR;

- GR коммуникация;

- Лучше регуляторное решение.

Подробнее о GR-премию:

Председатель Украинской Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма Екатерина Одарченко во вступительном слове отметила, что мероприятие проходит в рамках развития относительно-нового направления в Украине, такого, как GR и лоббизм. Неудивительно, что все, кто здесь собрался в той или иной степени имеет к этому определенное отношение.

Екатерина Одарченко также отметила, что в начале, когда создавалась организация, многое казалось не реалистичным в стране, в которой многие привыкли к коррупционным практикам.

Я очень горжусь тем, что у нас сегодня 76 членов ассоциации, - подчеркнула Екатерина. И на седьмой год, вполне серьезно на уровне топовых СМИ, и на уровне парламента, и на уровне горсовета проходят дискуссии об институциолизации лоббизма. Сегодня собрался такой костяк, который уже почти десятилетие развивает это направление. Мне бы хотелось, чтобы мероприятие воспринимался не как шоу, по типу человек года, а как амбасадорство, как внедрение идеи распространения конкретных кейсов, конкретных практик. Почему наше правление дает премии за кейсы? Потому что, это дает понимание для социума, что такое Governmental relations, что такое диалог с центральной властью, диалог с правительством, нардепами, что такое диалог с различными агентствами, что такое диалог с местной властью и в этом диалоге нет ни одной капли коррупции. Другими словами это абсолютно светлые методы, которые проводятся как услуги. Этим мероприятием мы хотим бороться со стереотипами и показать, что профессиональный лоббизм это цивилизованная практика.

Основная цель создания ассоциации - представительство именно интересов бизнеса в диалоге как с властями, так и общества в целом. За это время было реализовано множество совместных проектов.

Награждение проходило в теплой и уютной обстановке, где каждый участник смог поговорить со своими коллегами, найти новое общение. Эффектная ведущая представила первого номинанта.

В номинации «Лучший проект G2G», был награжден Сердюченко Алексей и Чудак Виталий, представители акционерного общества «Укргаздобыча». Команда регионального развития АО «Укргаздобыча» заняла проактивную позицию и безотлагательно подготовила соответствующие законодательные предложения и с привлечением бизнес-сообщества на платформе Европейской Бизнес Ассоциации инициировала в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования их рассмотрение. Комитет занял конструктивную позицию, результатом чего стала регистрация 6 мая 2020 проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины« Об оценке воздействия на окружающую среду» по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №3438, который полностью поддержало и Минекоенерго сейчас Миндовкилля. "Алексей Сердюченко, начальник отдела по работе с местными общинами и органами власти Укргаздобыча. Чудак Виталий начальник отдела проектов регионального развития АО« Укргаздобыча »".

В номинации лучший международный кейс была награждена ТИО Председателя Правления IBOX Bank Зоряна Кивак. "С января 2020 года IBOX Ваnk при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины стал первым украинским банком открывший счета для международной криптовалютной биржи «Bіnаnсе». Это был первый прецедент лоббирования сферы криптовалюты среди Украинских банков. Акционерное общество" ІВОХ Ваnk "продолжает работать в этом направлении для расширения возможностей для представителей этой отрасли.

В номинации «Лучший юридический кейс» была награждена Ирина Войнарска президент всеукраинской общественной организации «Правозащитная лига». В результате многолетней деятельности организации, а также специального исследования, был разработан специальный школьный курс для развития правовой осведомленности детей. Была введена серия тренингов в начальных школах с ведущими юристами Украины в формате игры, с целью лучшего восприятия и запоминания новой информации.

Для организации такой деятельности в школах, была создана отдельная программа, которая согласовывается с Министерством образования Украины и международными фондами. Путем лоббирования через Комитет по вопросам правовой политики эта программа готовится к законодательной имплиментации. Вообще организация занимается развитием правосознания общества. Путем деятельности общественной организации ввели систему тренингов, семинаров и общественных приемных, согласованную с местными властями, которые направлены на повышение уровня правосознания украинцев. Ирина Войнарска работает частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

В номинации «GR-амбасадор 2020 - активный деятель по институализации GR-профессии», была награждена Александра Павленко, основательница Pavlenko Legal Group.

В 2017 году Президентом Украины было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении на территории Украины санкций в отношении ряда юридических и физических лиц. Указанные санкции в полной мере блокируют деятельность таких лиц на территории Украины. В рамках этого проекта команда Pavlenko Legal Group выстраивает и реализует GR-стратегии в контексте защиты национальных интересов и безопасности Украины. Юридическая компания - Pavlenko Legal Group более 10 лет вовлечена в политику высокого уровня. Компания занимается лоббированием и государственной политикой, помогая клиентам использовать их возможности при решении собственных бизнес-задач.

В номинации «Лучший адвокационный кейс» были награждены Виктория Киосе и Ульяна Пчелкина. По инициативе Виктории Киосе и при поддержке Ульяны Пчелкина был разработан первый электромобиль для людей с ограниченными возможностями. Виктория Киосе - журналист, телеведущая и директор конкурса "Мисс Украина".

Ульяна Пчелкина общественный деятель, телеведущая, финалистка первого в мире конкурса красоты Miss Wheelchair World 2017 в Польше «Женщина III тысячелетия 2016».

В номинации «Лучший региональный GR-проект» был награжден раввин, лидер еврейской общины в Кривом Роге - Лирон Эдери. Федерация еврейских общин Украины становится инициатором вопроса и его рассмотрения на государственном уровне относительно соблюдения потребностей национальных меньшинств в современном образовании в Украине, в рамках мероприятия "Учет и соблюдение правил еврейского образа жизни и соответствия еврейским традициям во время образовательного процесса".

В номинации «GR-прорыв 2020» был награжден Президент авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» Евгений Дыхне. МАУ - выступила двигателем поэтапного восстановления пассажирских перевозок после выхода из весеннего локдауна с помощью лоббирования ПЦР-тестирование в аэропортах пассажиров, прибывших из «красной зоны» или тех кто отбывают из Украины. МАУ первой установила частную лабораторию на территории аэропорта «Борисполь». МАУ продвигают нормативные изменения, следствием которых стала возможность избежать самоизоляции в приложении «Действие» после получения отрицательного результата ПЦР-тестирования. Евгений Дыхне занял 2-ю позицию рейтинга «ТОП-100 в номинации Лучшие менеджеры Украины » по итогам 2016 года - « Общественный деятель ».

В номинации «Лучшая профильная ассоциация» была награждена Директор по внешним связям «Лиги оборонных предприятий Украины» Юлия Высоцкая. Лига оборонных предприятий Украины пролоббировала внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 12 июля 1999 года. В результате для предприятий-экспортеров было отменено требование согласовывать маркетинг и рынки сбыта с Государственным концерном "Укроборонпром".

В номинации «GR-коммуникация 2020» был награжден Сергей Смелый, член правления GR ассоциации, представитель организации "СтопКор" в Кривом Роге, начальник управления Днепропетровской области Антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины. В рамках сессии «Технологии моделирования будущего" с целью получения аналитической информации о взаимодействии основных политических факторов Украина была разработана политическая игра для молодежи, где каждый может почувствовать себя политической фигурой, и принимает важные стратегические решения.

Активная деятельность Татьяны Рамус и White Ribbon Ukraine не впервые привлекла внимание к проблеме семейного насилия. За все время деятельности White Ribbon Ukraine было проведено множество мероприятий, совместные съемки с Национальной полицией на тему противодействия домашнему насилию в отношении женщин. При поддержке посольства США состоялась встреча с Еленой Зеленьской в рамках международной акции "16 дней против насилия".

В номинации «Лучшее регуляторное решение» была награждена Юлия Решитько, руководитель сектора коммуникаций офиса эффективного регулирования BRDO. Благодаря консолидированным усилиям Офиса эффективного регулирования BRDO, Министерства цифровой трансформации, Министерства развития громад и территорий и проекта USAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" в Украине заработала государственная электронная система в сфере строительства.

В результате 6 июля 2020 в Украине государственная электронная система в сфере строительства заработала как экспериментальный проект, а с 1 декабря 2020 система должна заработать в полном объеме. Она включает в себя реестр строительной деятельности, публичный портал и электронный кабинет пользователя.

В номинации «Лучший консультант в GR» был награжден Логвинский Георгий. Впервые за 62 года Георгий добился беспрецедентного решения Европейского Суда по правам человека, который установил недопустимость нарушений во время досудебного расследования, в частности относительно адвокатов. Данное решение беспрецедентное по своему значению и ложится в основу борьбы за обеспечение и соблюдение прав адвокатов, адвокатской тайны, защиты от незаконных действий правоохранительных органов. Георгий Логвинский - заслуженный юрист Украины Адвокат года 2017-2020, Почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Среди гостей присутствовали уважаемые люди со всей Украины, депутаты, представители бизнеса юристы и лидеры общественного мнения. Каждый из них внес большой вклад в развитие лоббизма.

В частности среди народных депутатов были Алексей Жмеренецький, Мария Мезенцева, Юрий Камельчук, Анна Скороход, Павел Мельник, Алексей Гончаренко.

Партнерами мероприятия выступили: CREATORE Ресторан "Угли", IBOX Банк, Enessa Farran

Медиапартнеры: Politeka ZNAJ.UA, delo.ua, КиевВласть, СтопКор, Idealist.media, Киевская торгово-промышленная палата, Lenta.UA, Время Первых, DIGI studio, UkrPress Info, Украино-Польская медиаплатформа.

Организатор - Украинская Ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов в лице ее руководительницы Екатерины Одарченко - политического консультанта, основательницы и генерального директора SIC Group, политтехнолога, лидера политической партии «Национальная платформа».

Учитывая все указанные факторы, достаточно трудно недооценить значение III Всеукраинской премии GR и лоббистов.