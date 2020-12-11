Несмотря на то, что в последнее время в разы уменьшилось количество оффлайн мероприятий в связи с пандемии коронавируса Екатерине Одарченко, председателю ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма удалось таки собрать когорту единомышленников и провести торжественное награждение, тех кто действительно развивает совсем не простую тему, а именно направление лоббизма и GR в Украине

Это уже третье подобное мероприятие, последнее состоялось в феврале 2019 года. Награждение проходило в уютном киевском ресторанчике под названием Угли. К слову упомянуть, что мероприятие прошло с соблюдением всех норм социальной дистанции. На торжественное награждение пришли лидеры общественного мнения, бизнесмены, депутаты. Важно отметить, что Екатерине Одарченко удалось объединить представителей разных политических лагерей,это показывает уровень ответственности за будущее страны.

Например, в номинации «Лучший юридический кейс» была награждена Ирина Войнарска президент Всеукраинской общественной организации «Правозащитная лига». В результате многолетней деятельности организации, а также серии специальных исследований был разработан специальный школьный курс для развития правового обучения школьников. Также была внедрены серия тренингов в начальных школах под руководством ведущих юристов Украины в формате игры, с целью лучшего восприятия и запоминания новой информации детьми.

Для организации такой деятельности в школе, была создана отдельная программа, которая согласовывается с Министерством образования Украины и Международными фондами. Путем лоббирования через Комитет по вопросам правовой политики эта программа готовится к законодательной имплементации. Ирина Войнарска работает частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

Важно отметить, что понятие лоббизма и коррупции это совершенно разные понятия, где лоббизм в отличие от коррупции не предусматривает подкуп чиновников. В развитых странах деятельность лоббистов регламентирована законом. В Украине легализовать лоббизм пока не удалось, поэтому подобное мероприятие очень важно с точки зрения популяризации основных тезисов общей концепции лоббизма. Фактически лоббизм - это практика продвижения интересов направленных на защиту от государственных интересов, по примеру развитых демократических стран.

Задача лоббистов заключается в работе с государственными органами, группами влияния, политиками и СМИ. Результат этой работы - достижение поставленной цели, принятие необходимых решений. В той или иной форме лоббизм существует во всех странах мира. В США закон о лоббировании был принят еще в 1946 году. Он регулирует процессы, связанные с деятельностью лоббистов, фиксирует их вознаграждение.