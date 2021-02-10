2 февраля 2021 успешно прошел Международный онлайн-форум по политическому менеджменту. Организовал его Институт Демократии и Развития «PolitA» совместно с Международной ассоциацией профессионалов в сфере «Government affairs» (IGAPA), «SIC Group International» и Казахской ОЮО «Ассоциация по связям бизнеса и государства».

Главным инициатором проведения форума выступил известный украинский политтехнолог Екатерина Одарченко - Глава политической партии «Национальная платформа», созданной в 2019 году.

Специалист по вопросам «Government relations» и политических коммуникаций. Автор украинского бестселлера «Игра в выборы». Партнер «SIC Group International», член Международной ассоциации специалистов по «Government Affairs» (IGAPA). Президент Института Демократии и Развития «PolitA». Президент Украинской ассоциации профессионалов в сферах GR и лоббирования (UAGRPL).

Международный форум собрал активных депутатов Европейского парламента и лучших представителей различных сфер политического консалтинга США, Великобритании, Литвы, Бельгии, Греции, Нигерии, Израиля, Украины, Индии, Казахстана. Организаторам мероприятия удалось объединить самые идеи политического менеджмента, что ещё раз подтвердило актуальность данной сферы в современном мире. Европейские, азиатские, американские и африканские специалисты обсудили следующие вопросы:

1. Выборы в США - взгляд политических консультантов: новые перспективы и подводные камни работы.

⁃ смысл и трудности работы политических консультантов;

⁃ успешные стратегии;

⁃ особенности выборов США 2020 года.

2. Особенности проведения политических кампаний по всему миру во время пандемии:

⁃ влияние пандемии на смену политических коммуникаций COVID-2019;

⁃ лучшие политические кампании и бизнес-стратегии в разных странах мира во время пандемии COVID-2019.

3. Тактики и успешное применение инструментов в бизнес-коммуникациях:

⁃ наиболее эффективные инструменты бизнес-коммуникаций;

⁃ кейсы конкретных компаний.

4. Цифровой наклон в современных коммуникациях:

⁃ эффективность цифровых инструментов в современных условиях бизнеса и политических кампаниях;

⁃ влияние цифровых технологий на смену коммуникаций;

⁃ примеры успешных цифровых кампаний.

Панелистами Международного онлайн-форума по политическому менеджменту выступили:

Екатерина Одарченко - специалист, который практикуется в области политических коммуникаций и проектов. Имеет практический опыт реализации политических кампаний и проектов, партийных проектов. Организатор проектов политической коммуникации в Европейском Союзе и США. Развивает темы лоббирования и GR как правильных методов коммуникации бизнеса и власти.

На примере политической силы «Национальная платформа» было показано проевропейские и проамериканские настроения в Украине. Политические консультанты из Бельгии, Великобритании, Греции согласились с важностью популяризации четкой национальной идеи и воплощении инвестиционно-инновационной модели экономики в странах Восточной Европы для их быстрого развития.

Напомним, что Екатерина Одарченко имеет практический опыт реализации политических кампаний и проектов, партийных проектов. Организатор проектов политической коммуникации в Европейском Союзе и США. Развивает темы лоббирования и GR как правильных методов коммуникации бизнеса и власти.

Аяжан Утеуова

Аяжан Утеуова - руководитель казахской консалтинговой компании «Personal Project», представительница ОЮО «Ассоциация по связям бизнеса и государства». В августе - октябре 2020 возглавляла проектные команды по организации и проведению предвыборных кампаний для пяти кандидатов в период проведения Праймериз (внутрипартийных выборов) партии «Nur Otan» в городе Нур-Султан.

Как ключевой специалист в развитии политического менеджмента в Казахстане, Аяжан Утеуова поделилась на форуме особенностями работы в среднеазиатских партийных структурах. В частности, поделилась опытом работы как:

- член предвыборного штаба Назарбаева Н.А. в Нур-Султане на выборах Президента Республики Казахстан;

- руководитель десяти штабов кандидатов НДП «Нур Отан» на выборах в Маслихат Астаны.

Важно добавить, что ОЮО «Ассоциация по связям бизнеса и государства» - это некоммерческое объединение организаций и компаний Казахстана, стратегическими целями которого являются:

1. Прогрессивное развитие «Международной Ассоциации бизнес - лоббистов» (МАБЛИ).

2. Предоставление услуг сферы лоббизма и GR в Казахстане, Узбекистане, России и других постсоветских странах.

Миссии Ассоциации:

1. Лоббирование интересов партнеров Ассоциации в городе Нур-Султан (Казахстан).

2. Организация эффективной деятельности казахской сообщества лоббистов.

3. Предоставление консультативно - практической помощи бизнесу.

4. Повышение профессионального и образовательного уровня предпринимателей.

5. Проведение конференций, бизнес-форумов, семинаров и тренингов для партнеров на постоянной основе.

Натан Гилл

Натан Хилл - британский политик; с 2014 по январь 2020 г. был членом Европейского парламента (MEP) от Уэльса. С 2016 по 2017 год был независимым членом Национальной ассамблеи Уэльса. К 6 декабря 2018 исполнял обязанности депутата Европарламента от британской политической парии «Independence Party» (UKIP). В 2019 был переизбран депутатом Европарламента в Уэльсе на выборах в Европейский парламент.

Во время выступления на панеле №3 Натан Хилл акцентировал внимание слушателей на особенностях политических коммуникаций ХХ века, основным инструментом которых являются: digital-инструменты, масштабные информационные кампании в социальных сетях.

«Именно за этим - будущее. Будущее, которое строится уже сегодня… Стоит только помнить, что каждый из нас может присоединиться к этому сложному процессу. Даже в социальных сетях. Стоит только научиться правильно пользоваться ресурсами XXI века » - отметил Натан Гилл.

Олудамиларе Адесола - опытный нигерийский политический эксперт. Также является профессиональным экономистом с ключевыми знаниями в области африканской политики, корпоративных исследований и анализа.

В своем выступлении мисс Адесола акцентировала внимание на похожих политических тенденциях Нигерии и постсоветских стран. Нигерийский эксперт считает, что такие государства должны начинать свое развитие именно в экономической сфере. Это станет возможно лишь при реализации следующих идей:

«Уменьшение налогового давления, активная поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с олигархическими и коррупционными традициями - именно в этом направлении должны двигаться государства, стремящихся на практике реализовать проевропейские идеи», - отметила мес Адесола.

Виджай Рао

Виджай Рао - представитель "Rajneethi Political Management". Это одна из крупнейших индийских и азиатских компаний по политическому консалтингу, специализирующаяся на коммуникациях, стратегиях, управлении кампаниями, медиа-стратегиями в цифровых и социальных сетях, опросах и т.д..

Господин Рао представил на рассмотрение особенности проведения местных выборов в Индии 2021 года. Важно отметить, что они будут проводиться в разгар пандемии COVID-2019. Особенностью избирательной кампании является то, что в каждом регионе страны политические настроения граждан кардинально отличаются.

«Главное в Индии - грамотное проведение политтехнологий. Среди них стоит обращать на стратегические коммуникации, управления цифровыми политическими медиа и стратегиями размещения контента, регулярное общение с электоратом », - отметил индийский эксперт.

Подтвердил тезис Натана Гила Василис Бокос - греческий адвокат по блокчейну и политический консультант, основатель юридической компании «Vassilis Bokos Attorneys & Assosiates». С 2015 года работает политическим консультантом в парламенте Греции (В том числе, ранее - 2004 по 2012 год - работал советником Ангелоса Манолакиса) и Европейском парламенте.

Господин Бокос на панели №4 «Цифровой наклон в современных коммуникациях» обосновал важность Digital-инструментов и в политических кампаниях: "С каждым годом все большее влияние имеет именно Интернет-сеть. Я бы посоветовал политикам чем раньше обратить внимание на эту нишу: завладев ею, поняв ее алгоритмы, политики смогут успешно проводить кампании. Без листовок и агитации: только точные месседжи. Именно по Digital-инструментами - будущее политики".

Патрик Гелен

Объяснил важность Интернет-сети и электронных приложений Патрик Хелен - эксперт по международным делам и электронным политическим кампаниям. Опытный делегат с подтвержденной историей работы в сфере юридических услуг.

С 2013 года работал судебным исполнителем в Брюссельском судебном округе. С 2017 года работает в партнерстве с бельгийской юридической компанией «Modero International». Международный советник президента UIHJ (Международного объединения сотрудников судебных органов, эксперт по международным делам).

Как специалист в сфере digital и политики, господин Гелен представил собственный проект «Logion», что как нельзя лучше показывает цифровой наклон в современных деловых и политических коммуникациях. Это уникальный электронный продукт, созданный для использования в политической и юридической сферах. Как децентрализованная сеть, благодаря валидаторськой защите позволяет хранить в закрытой сети документы. Стоит добавить, что «Logion» является долгосрочным проектом, так как уже поддерживается в соответствии с технологиями блок-панели третьего поколения.

Эрланд Пайсон - бельгийский политик, помощник депутата Европарламента, успешный юрист. С 2006 по 2009 год он также избирался городским советником города Кукельберг (Бельгия). С 2019 года работает APA - консультантом депутата Европарламента Герольфа Аннеманса.

Эрланд Пайсон объяснил особенности проведения политических кампаний во время пандемии COVID-2019 именно через призму бельгийского опыта. Мистер Пайсон отметил:

«2020 научил европейских политиков новым избирательным технологиям: взаимодействовать с электоратом не просто через экраны телевизоров. Пандемия показала, насколько важно живое общение с людьми. В ином случае - следует применять социальные сети. Через призму европейского опыта становится понятным эффективность методов онлайн-агитации ».

Нэнси Бокскор

Нэнси Бокскор - президент компании «The Nancy Bocskor» (цель - защита прав женщин в политике и общественной жизни). Директор «Центра женщин в политике» Техасского женского университета (Дентон, штат Техас).

В 2016 году Нэнси Бокскор была избрана Вашингтонской академией политических искусств и наук как одна из «12 лучших женщин, которые меняют лицо политических коммуникаций в Америке». Победительница американской премии «Ментор года-2020» от PLEN (Сеть из государственного управления). Лауреат Премии выдающихся выпускников Университета Оттербейн в Вестервилль, штат Огайо, в 2010 году за «её страсть влиять на изменения в национальном и международном сообществах, обучение и консультации с политическими лидерами страны и мира, а также стремление учить других, особенно женщин по всему миру ".

Темой выступления госпожи Бокскор стало «Лидерство в государственной службе и политике». «Менторка года» обратила внимание на интересную тенденцию в государственном управлении стран Европы: в государствах, где у власти больше женщин, скорее и активнее развивается как внутренняя, так и внешняя политика. Стоит лишь обратить внимание на президенток Эстонии, Литвы с посткоммунистическим прошлым. Нэнси Бокскор считает, что похоже будущее ждет и Украину:

«Будущее международной политики - в руках женщин. За ними - успех, устойчивость, прогрессивность государств. Убеждена, что будущим лидером ... украинского политикума будет женщина ».

Эгон Чолакян - легендарный американский лоббист администрации Рейгана.

Господин Чолакян высказал очень интересную мысль о FARA (Закона по регистрации иностранных агентов) в мире политического менеджмента. Известный лоббист отметил важность применения «Foreign Agents Registrations Act» в европейских странах, особенно странах с коммунистическим прошлым, работающих над выходом политики на новый уровень - проамериканский. Эгон Чолакян объяснил особенности применения «Акат о регистрации иностранных агентов»:

«Вы спросите меня, почему использовать FARA с более чем 80-летней историей? Все очень просто: «Foreign Agents Registrations Act» облегчает сотрудничество правительства (в первую очередь, Американского) с иностранными агентами и документирует ее. Я убежден, что это не что иное, как реальная возможность других государств для политического роста».

Екатерина Одарченко логично подвела итоги Международного форума:

«Политический менеджмент - сфера динамическая, которая постоянно нуждается в развитии и реализации все новых и новых технологий. Одним из методов улучшения нашей с Вами, коллеги, профессиональной сферы является обмен опытом. Это и есть целью проводить международные конференции как можно чаще! »

Дополнительная информация:

Международная ассоциация специалистов по связям с государственными органами (IGAPA) организовывала множество мероприятий ранее. Среди них - рабочие визиты, конференции, форумы, в которых принимали участие как члены Ассоциации, так и ЕВРОПЕЙСКИЕ депутаты, политические технологи и аналитики.

Например, 11 октября 2018 Был проведен Четвертый Международный GR Форум в «Press Club Brussels Europe» (Брюссель, Бельгия). Данная конференция является одним из крупнейших в Восточной Европе, что объединяет политики и профессионалов, которые практикуються в сфере «Government Relations», «Public Affairs», «Lobbying» и «Advocacy».

В форуме принимали участие представители международных и региональных компаний, профильных ассоциаций и профессиональных объединений, депутаты Европейского парламента, политические эксперты и политологи.

Международная ассоциация специалистов по связям с государственными органами (IGAPA) считает, что лоббирование играет исключительно положительную роль в демократическом процессе. Ассоциация поощряет и помогает поддерживать высокий уровень профессионального и этического поведения во всех отношениях с государством, помогает членам быть более эффективного в представництви и усиливает роль правительства и цивилизованных политичного общения.