Найти оригинальные подарки для мужчин в Киеве - не так просто, как кажется на первый взгляд. А если вы хотите не только подарить что-то интересное, но и организовать незабываемый праздник, то эта статья точно для вас.

Вечер для вас двоих

Если вы вместе со своим любимым хотите отметить этот день только вдвоем, то и вечер стоит планировать соответствующе:

Романтический ужин

Путешествие

Пикник или обед на крыше

Дегустации

Самым простым, но при этом эффектным вариантом является организация романтического ужина. Вы можете красиво оформить комнату, добавить для атмосферы лепестки роз и свечи, и, конечно же, приготовить его любимые блюда. Если же времени на готовку у вас нет, то закажите вкусные угощения из ресторана, а к ним подберите любимые напитки вашего мужчины.

Хорошим решением будет отпраздновать его день рождения в каком-нибудь другом городе или стране! Это не только новые впечатления, но и возможность увидеть что-то новое и отпраздновать именины в необычной атмосфере.

Если вашему мужчине повезло родиться в теплое время года, то почему бы не устроить для него пикник? Вы можете вместе выбраться в парк или за город, или же и вовсе отправиться на рыбалку. Еще, хорошим решением будет организовать обед или ужин на крыше, что весьма романтично и интересно.

Кроме того, вы можете подарить своему любимому купон на одну из дегустаций, где вы сможете попробовать вкусные блюда и напитки, а также почувствовать себя настоящими гастро экспертами.

Большая компания

Если же вы планируете устроить крутую вечеринку с участием всех ваших друзей, то вы можете отправиться в:

Боулинг

Квест комната

Караоке или вечеринка дома

Сауна или хаммам

Прекрасным решением будет вместе с друзьями отправиться в боулинг! Там вы сможете все вместе посоревноваться, желательно сделав именно именинника королем этой игры.

Хотите чего-то необычного и увлекательного? Тогда приобретайте сертификат на поход в квест комнату. Там именинник и его товарищи будут разгадывать загадку замкнутой комнаты, проходить разные интересные этапы и проверять на прочность свои нервы.

Ваш мужчина настоящий тусовщик и любитель песен и танцев, то почему бы не заказать столик в караоке? Или же вы можете устроить для него сюрприз вечеринку в квартире или на даче, пригласив туда всех ваших знакомых и устроить грандиозный вечер.

Если же он наоборот не сторонник “светских развлечений”, то прекрасной идеей станет поход в баню или хаммам. Там он и его компания смогут хорошо отдохнуть, пообщаться и провести время с пользой для здоровья.

Семейный вечер

Если ваш мужчина хочет отметить этот день в кругу своей семьи, то почему бы не предоставить ему такую возможность. В список идей для этого дня входят:

Завтрак в постель

Поделки от детей

Сертификаты для семьи

Начать этот день стоит, конечно же, с завтрака в постель! Это может быть вкусный омлет, сырники, блинчики, сэндвичи, круассаны и многое другое. Главное красиво все оформить на подносе и добавить к блюду его любимый чай или кофе.

Если у вас уже есть дети, то помогите им устроить для папы сюрприз. Пусть в этот день они подарят ему подарки, сделанные своими руками, поверьте, такой знак внимания придется ему по душе.

Хорошим решением также будет пойти всей семьей отдохнуть по одному из сертификатов. Это может быть аквапарк, дельфинарий, планетарий, веревочный парк, каток и многие другие интересные места.

Организовывайте мужчине самый лучший день рождения и празднуйте вместе с ним!