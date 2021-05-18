Хотите приобрести недорогой смартфон, который превзойдет ваши ожидания? Неплохое решение. Даже бюджетные модели сегодня радуют, главное – правильно подойти к оценке всех характеристик и купить нужный вариант. Ассортимент брендов и модификаций открывает пространство для маневра во всех ценовых категориях.
Консультанты интернет-магазина электроники Eldorado поделились лайфхаками по выбору устройства с учетом ограниченных финансов.
Число ядер – второстепенный признак производительности
В Сети полно информативных сравнений и обзоров, которые помогут купить телефон на любой вкус и кошелек. Только многие акцентируют внимание на цифрах, которые лишь призрачно отражают возможности смартфона. Например:
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мегапиксели камер;
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ядра процессора;Популярные статьи сейчас
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баллы в синтетических тестах;
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объем оперативной памяти.
На реальную мощность больше всего влияют архитектура процессора, техпроцесс, класс и год выпуска. Так, флагманские процессоры 2–3-летней давности продуктивнее нынешних бюджетных чипов.
Много оперативной памяти, конечно, хороший показатель, но идеально, если она еще и быстрая, а операционная система использует ее умеренно. Это гарантия, что девайс будет работать плавно и стабильно.
Поддержка актуальных технологий
Средние и бюджетные смартфоны наиболее востребованы, поэтому производители сражаются за этот сегмент рынка. Каждый из брендов предлагает приятный бонус в виде трендовой технологии в любой ценовой категории. Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений:
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Dolby Atmos делает звук более насыщенным, объемным и сбалансированным – идеальное решение для меломана;
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искусственный интеллект в приложении камеры – ваш виртуальный помощник в создании оригинальных и стильных снимков;
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быстрая зарядка: впечатляющая емкость аккумулятора требует времени на восстановление энергии, но эта технология существенно сократит ожидание;
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NFC. Оплата с помощью смартфона стала самым практичным вариантом шопинга. Обязательно выбирайте телефон с таким модулем на борту при наличии банковской карты.
Вам очень повезет, если в рамках бюджета вы найдете смартфон с полным комплектом современных фишек. Или ищите устройство с максимальным набором необходимых технологий.
Оптика важнее количества мегапикселей
Камера – один из решающих критериев оценки современного смартфона. Если планируете фотографировать на любительском уровне, будет достаточно и базовых возможностей объектива:
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2 или 3 модуля для разных видов съемки;
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минимальный уровень светосилы для фотосессий в помещении и сумерках;
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наличие PRO-режима и расширенных установок камеры;
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поддержка искусственного интеллекта для корректировки сцены.
Фронтальной камере требуется более 13 мегапикселей разрешения. И лучше ей базироваться на алгоритмах искусственного интеллекта, тогда ваши селфи будут выразительными и детализированными.