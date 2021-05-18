Хотите приобрести недорогой смартфон, который превзойдет ваши ожидания? Неплохое решение. Даже бюджетные модели сегодня радуют, главное – правильно подойти к оценке всех характеристик и купить нужный вариант. Ассортимент брендов и модификаций открывает пространство для маневра во всех ценовых категориях.

Консультанты интернет-магазина электроники Eldorado поделились лайфхаками по выбору устройства с учетом ограниченных финансов.

Число ядер – второстепенный признак производительности

В Сети полно информативных сравнений и обзоров, которые помогут купить телефон на любой вкус и кошелек. Только многие акцентируют внимание на цифрах, которые лишь призрачно отражают возможности смартфона. Например:

На реальную мощность больше всего влияют архитектура процессора, техпроцесс, класс и год выпуска. Так, флагманские процессоры 2–3-летней давности продуктивнее нынешних бюджетных чипов.

Много оперативной памяти, конечно, хороший показатель, но идеально, если она еще и быстрая, а операционная система использует ее умеренно. Это гарантия, что девайс будет работать плавно и стабильно.

Поддержка актуальных технологий

Средние и бюджетные смартфоны наиболее востребованы, поэтому производители сражаются за этот сегмент рынка. Каждый из брендов предлагает приятный бонус в виде трендовой технологии в любой ценовой категории. Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений:

Dolby Atmos делает звук более насыщенным, объемным и сбалансированным – идеальное решение для меломана;

искусственный интеллект в приложении камеры – ваш виртуальный помощник в создании оригинальных и стильных снимков;

быстрая зарядка: впечатляющая емкость аккумулятора требует времени на восстановление энергии, но эта технология существенно сократит ожидание;

NFC. Оплата с помощью смартфона стала самым практичным вариантом шопинга. Обязательно выбирайте телефон с таким модулем на борту при наличии банковской карты.

Вам очень повезет, если в рамках бюджета вы найдете смартфон с полным комплектом современных фишек. Или ищите устройство с максимальным набором необходимых технологий.

Оптика важнее количества мегапикселей

Камера – один из решающих критериев оценки современного смартфона. Если планируете фотографировать на любительском уровне, будет достаточно и базовых возможностей объектива:

2 или 3 модуля для разных видов съемки;

минимальный уровень светосилы для фотосессий в помещении и сумерках;

наличие PRO-режима и расширенных установок камеры;

поддержка искусственного интеллекта для корректировки сцены.

Фронтальной камере требуется более 13 мегапикселей разрешения. И лучше ей базироваться на алгоритмах искусственного интеллекта, тогда ваши селфи будут выразительными и детализированными.