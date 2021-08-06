С 6 по 25 августа платформа онлайн-телевиденья Киевстар ТВ проведет открытые кинопоказы в таких больших городах как Чернигов, Черкассы, Харьков, Винница, Одесса, Хмельницкий, Запорожье, Каменец-Подольский, Николаев, а также в курортных городах – Затока, Коблево, Белгород-Днестровский, Бердянск, Каролино-Бугаз, Черноморск, Железный Порт, Лазурное, Скадовск, Геническ, Кирилловка.

На мероприятии запланированы показы трех кинолент: «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», «Преданная» и «Сумасшедшая свадьба». Кинопоказы будут проходить с 15.00 до 20.00. Все фильмы – украинского производства и были очень тепло приняты зрителями. Сейчас все их можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Помимо просмотра фильмов, Киевстар приготовил для зрителей комфортные пуфики, креативные фотозоны, активности с призами, угощения от партнера показов бренда Pumpidup, а также промокоды для бесплатного доступа к контенту Киевстар ТВ на семь дней.

Напомним, что Киевстар ТВ – это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает 270 телеканалов и больше 20 000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке. Также, ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу из пяти различных устройств - со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. А для абонентов Киевстар при просмотре со смартфона, трафик мобильного интернета не тарифицируется.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 87,8% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, Интернета и конвергентных услуг (связь, Интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине и признан самым дорогим брендом Украины, крупнейшим плательщиком налогов на рынке связи, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Справка о Киевстар ТВ :

Общий проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу из пяти различных устройств – со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. По состоянию на начало августа 2021 платформа насчитывала 270 телеканалов и VOD-библиотеку с 20 000 фильмов и сериалов продолжительностью более 80 тыс. часов. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.