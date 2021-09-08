Качественная и надежная морозилка предоставит сразу несколько преимуществ: витаминизированный рацион, сохранение средств на частой покупке продуктов, возможность делать запасы на зиму и питаться сбалансировано в течение всего года.

Консультанты сети техники Eldorado дали рекомендации по выбору морозильных камер для владельцев частных домов – как просторных, так и небольших.

Отдельные модели для компактного расположения

О пользе морозилки известно всем, но многие продолжают использовать штатный отсек в холодильнике, лишая себя выгодной возможности сделать большие запасы.

Те, кто уже оценил преимущества камер, отказались от консервирования фруктов и овощей, отдав предпочтение заморозке. Так они экономят свое время и силы, потому что подготовить продукты к загрузке в морозилку значительно проще, чем к консервации в банки.

Если планируете запасаться небольшим количеством пищи, выгодно взять компактную камеру, в которой легко размещается все необходимое. Благодаря малым размерам такие решения сэкономят деньги на электричестве по сравнению с габаритными морозилками.

Устанавливайте эту модификацию где угодно: в коридоре, кладовке или на кухне – небольшая морозилка станет импровизированной удобной полочкой в доме.

Массивные устройства для большой семьи

Визуально такие модели напоминают обычные холодильники, поэтому вертикальные морозильники очень популярны в небольших частных домах. Они требуют минимум пространства для установки, но предлагают множество преимуществ качественного хранения продуктов для своего владельца, среди них:

емкость морозильной камеры . Рассчитывается этот параметр по количеству членов семьи плюс 20-30 литров запаса;

. Рассчитывается этот параметр по количеству членов семьи плюс 20-30 литров запаса; мощность замораживания . Чем она выше, тем быстрее продукты заморозятся и дольше сохранят полезные свойства;

. Чем она выше, тем быстрее продукты заморозятся и дольше сохранят полезные свойства; технология No Frost . Разработка избавит от необходимости размораживать устройство, а на продуктах будет отсутствовать лед;

. Разработка избавит от необходимости размораживать устройство, а на продуктах будет отсутствовать лед; тип настройки. На рынке представлены модели с сенсорным или механическим управлением, оснащенные дисплеями и без них.

Проблему размножения бактерий решат морозилки с антибактериальными фильтрами – так польза и качество замороженных продуктов сохранится на самом высоком уровне.

Современные экономные двигатели морозильников способны обеспечивать установленную температуру с минимальными затратами энергии.

Горизонтальные морозилки для удобства размещения продуктов

С учетом значительных габаритов морозильных ящиков их выбирают, если для этого найдется отдельное помещение. Конструкция морозильника позволяет хранить много различных продуктов для разделения заморозки установлены ящики, полки и навесные корзинки, чтобы использовать площадь сундука максимально.

Вместимость таких модификаций может достигать 570 литров, однако хранить в них лучше продукты одного типа, например, только животного или растительного происхождения, чтобы избежать смешивания запахов.