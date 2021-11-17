Должна ли игрушка быть реалистичной, показывая ребенку мир таким, какой он есть, или фантастической, развивающей его фантазию? Эксперты выбирают первый вариант, и особенно это касается самых маленьких детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Реалистичные игрушки помогают ребенку лучше узнать мир, в котором он живет. В раннем возрасте дети еще слабо чувствуют грань между реальностью и выдумкой, поэтому роботов и инопланетян стоит оставить для детей постарше.

Мы собрали для вас топ-5 брендов, предлагающих качественные мягкие игрушки.

Животные Hansa

На филиппинской фабрике есть особая должность — люди, отвечающие за достоверность и реалистичность каждой модели. Именно поэтому мягкие игрушки Hansa, представленные в ассортименте на сайте Kids Republic, получаются максимально похожими на представителей дикой природы. Бренд заботится об экологии и уделяет особое внимание воссозданию исчезающих видов животных. Форма глаз, расположение носа, тип шерсти, ее оттенок и тактильные свойства — здесь все продумано до мелочей. В ассортименте бренда около 7000 игрушек: от крохотных пальчиковых кукол до интерьерных фигур, размеры которых превышают 2–5 м.

Есть в коллекции также динозавры и фантастические звери, но они выглядят максимально приближенно к настоящим. Снежные барсы, белые тигры, магелланские пингвины и многие другие животные Hansa покоряют с первого взгляда.

Плюшевые друзья Kaloo

Французские игрушки Kaloo можно назвать «реалистичными мягкими друзьями» — эти ослики, зайки и медведи воплощают самые светлые представления об игрушке для маленьких детей. Медвежонок — логотип бренда — символизирует дружбу и доброту, а при изготовлении изделий используются только экологически чистые безопасные материалы. Все модели мягкие, нежные, приятные на ощупь, они как будто излучают радость, нежность и покой. У каждого персонажа есть имя и собственная история.

Дикие малыши Leosco

Южнокорейский бренд Leosco производит игрушки на фабрике в Германии. Основные принципы торговой марки — безопасность, максимум визуального реализма, доступные цены и комфорт тактильных ощущений. Большинство игрушек отличаются компактностью — идеальный вариант для детских пальцев.

Огромный ассортимент Simba



История немецкого концерна Simba началась с создания одноименного персонажа из мультфильма про «Короля Льва», чье имя впоследствии получил бренд. Игрушечный Симба выпускается и поныне, а с ним — около 5000 других наименований. Особенно популярны собачки в сумках Chi-Chi Love, которых обожают девочки со всего мира.

Выбор для самых маленьких — Chicco

Нейтральные нежные цвета, шуршащие и звенящие элементы в лапках, музыка и свет, мягкий плюш и высочайшее качество проработки каждой детали — итальянский бренд Chicco делает товары для новорожденных, которые так легко полюбить всем сердцем. А еще в ассортименте бренда есть зайцы и медведи, обучающие ребенка формам, цветам, русскому и английскому языкам.

Выбирая ребенку мягкую игрушку, помните: большое значение имеет не только внешний вид подарка, но и то, как он будет преподнесен. Чтобы плюшевый друг понравился ребенку, взрослый должен и сам проявить к нему интерес, включаясь в процесс игры.



