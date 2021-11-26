«Черная пятница» — официальное название главной всемирной распродажи, которая традиционно проходит через неделю после Дня благодарения в США.

Почему «черная»? Изначально название связано с большими пробками на американских дорогах — люди стремились вернуться домой после праздничных выходных у родственников. Сегодня его чаще ассоциируют с идиомой «in the black», означающей, что многие продавцы «выйдут в плюс» в дни распродаж.

Реальны ли скидки в «Черную Пятницу»? Бесспорно! Крупные магазины — от американских eBay и Amazon до нашего Pampik — снижают цены вплоть до 50–90%. Но чтобы выбрать «те самые» товары, нужно знать несколько лайфхаков.

Составляйте списки



Некоторые маркеты анонсируют скидки заранее, так что у покупателя есть возможность подумать, сравнить цены, решить, какие именно товары нужны, и добавить их в корзину.

Если не хотите потратить больше запланированного — подготовьте корзину за день до распродажи и пообещайте себе не выбирать ничего дополнительно в день акции. Собираетесь на офлайн-шопинг — составьте список и двигайтесь четко по нему.

Участвуйте в распродаже ночью или утром

Товары имеют свойство заканчиваться, а акционные — делают это еще быстрее. Оставите покупки на вечер или выходные — можете обнаружить, что части выбранных позиций уже нет. Придется снова заниматься поиском, сравнивать цены и тратить на это время.

Обратите внимание: в день распродажи даже большие и известные сайты могут не справиться с потоком посетителей и начать «подвисать». Еще один аргумент в пользу того, чтобы совершить покупки ночью или с утра, пока желающих не так много.

Покупайте только в проверенных магазинах

Совет касается онлайн-покупок — в «Черную Пятницу» активизируются мошенники, создающие фейковые сайты с заманчивыми ценами. Если стоимость товара в разы ниже, чем в крупных гипермаркетах, а у сайта нет отзывов — с ним лучше не связываться.

Проверяйте товары

Да, магазины обязуются продавать только качественный товар. Но в суматохе распродажи в офлайн-магазине вещь могут случайно повредить, и продавцы не успеют это заметить. Всегда проверяйте товар перед покупкой, даже если кажется, что время ограничено.

Если совершаете покупки онлайн, уточните условия обмена и возврата.

Выбирайте подарки на Новый год

В ноябре кажется, что до праздников еще много времени, но это не так. Чтобы не заниматься покупками подарков в спешке, продумайте и закажите их уже сейчас. Black Friday — отличная возможность выбрать новогодние презенты по сниженной цене.

За игрушками — в Pampik

Ищете детские товары премиального качества и хотите сэкономить на их приобретении? Отправляйтесь за покупками в Pampik. К «Черной пятнице» интернет-магазин подготовил множество акционных предложений. Среди них:

до -65% на детское питание;

до -50% на подгузники известных марок;

до -40% на игрушки, в том числе Lego;

розыгрыш комбайна, стиральной машинки и кофемашины;

розыгрыш 50 сертификатов Pampik на 500 грн;

5 видеонянь Philips Avent — в подарок за самые большие чеки с товарами Pampers.

Заходите на сайт сейчас, чтобы посмотреть акционные цены, продумать список подарков для детей на праздники и добавить товары в корзину. Выбирайте лучшее для самых близких, экономьте и выигрывайте отличные призы.

Получайте удовольствие от шопинга! И пусть «Черная пятница» будет яркой, наполненной радостными эмоциями и долгожданными покупками.



