«Черная пятница» — официальное название главной всемирной распродажи, которая традиционно проходит через неделю после Дня благодарения в США.
Почему «черная»? Изначально название связано с большими пробками на американских дорогах — люди стремились вернуться домой после праздничных выходных у родственников. Сегодня его чаще ассоциируют с идиомой «in the black», означающей, что многие продавцы «выйдут в плюс» в дни распродаж.
Реальны ли скидки в «Черную Пятницу»? Бесспорно! Крупные магазины — от американских eBay и Amazon до нашего Pampik — снижают цены вплоть до 50–90%. Но чтобы выбрать «те самые» товары, нужно знать несколько лайфхаков.
Составляйте списки
Некоторые маркеты анонсируют скидки заранее, так что у покупателя есть возможность подумать, сравнить цены, решить, какие именно товары нужны, и добавить их в корзину.
Если не хотите потратить больше запланированного — подготовьте корзину за день до распродажи и пообещайте себе не выбирать ничего дополнительно в день акции. Собираетесь на офлайн-шопинг — составьте список и двигайтесь четко по нему.
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Участвуйте в распродаже ночью или утром
Товары имеют свойство заканчиваться, а акционные — делают это еще быстрее. Оставите покупки на вечер или выходные — можете обнаружить, что части выбранных позиций уже нет. Придется снова заниматься поиском, сравнивать цены и тратить на это время.
Обратите внимание: в день распродажи даже большие и известные сайты могут не справиться с потоком посетителей и начать «подвисать». Еще один аргумент в пользу того, чтобы совершить покупки ночью или с утра, пока желающих не так много.
Покупайте только в проверенных магазинах
Совет касается онлайн-покупок — в «Черную Пятницу» активизируются мошенники, создающие фейковые сайты с заманчивыми ценами. Если стоимость товара в разы ниже, чем в крупных гипермаркетах, а у сайта нет отзывов — с ним лучше не связываться.
Проверяйте товары
Да, магазины обязуются продавать только качественный товар. Но в суматохе распродажи в офлайн-магазине вещь могут случайно повредить, и продавцы не успеют это заметить. Всегда проверяйте товар перед покупкой, даже если кажется, что время ограничено.
Если совершаете покупки онлайн, уточните условия обмена и возврата.
Выбирайте подарки на Новый год
В ноябре кажется, что до праздников еще много времени, но это не так. Чтобы не заниматься покупками подарков в спешке, продумайте и закажите их уже сейчас. Black Friday — отличная возможность выбрать новогодние презенты по сниженной цене.
За игрушками — в Pampik
Ищете детские товары премиального качества и хотите сэкономить на их приобретении? Отправляйтесь за покупками в Pampik. К «Черной пятнице» интернет-магазин подготовил множество акционных предложений. Среди них:
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до -65% на детское питание;
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до -50% на подгузники известных марок;
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Получайте удовольствие от шопинга! И пусть «Черная пятница» будет яркой, наполненной радостными эмоциями и долгожданными покупками.