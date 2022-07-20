iPhone 13 — это основная модель Apple. Если вы не ищете дешевых предшественников или обновленных моделей Pro, в предыдущие годы вы обычно были правы со стандартной моделью. На первый взгляд iPhone 13 похож на своего предшественника iPhone 12. Однако исследования мнения потребителей показывает, что Apple полностью переработала технологию под капотом и этим привлекла значительное внимание людей. Рассмотрим опросы, чтобы узнать, почему iPhone 13 является популярным ответом.

Исследования банковского дома JP Morgan показали, что около 65 процентов опрошенных из США хотят купить себе новую модель iPhone. Помимо старых поклонников техники Apple перейти на IOS готов каждый второй владелец смартфона на операционной системе Android.

Одной из самых главных причин желания обновить смартфон является усовершенствованная камера iPhone 13 с кинематографическим режимом. В 13 серии также появились новые способы творческого воздействия на дизайн изображения. Настройки изображения можно настроить с помощью «фотографических стилей». Однако, по словам Apple, это не обычные фильтры, с помощью которых впоследствии можно изменить цветовой стиль фотографий в каждом втором фотоприложении для смартфона. Потому что фотографические стили используются сразу при оценке данных сенсора, т.е. практически непосредственно во время записи изображения. Около 22 процентов респондентов посчитали это самым значительным плюсом нового смартфона. На втором месте по значительности оказалась улучшенная производительность и аккумулятор, а также инновационная поддержка 5G, которая стала значительным усовершенствованием по мнению многих. Результаты различались в разных странах. Так, например, около 19 процентов жителей Великобритании заявили, что приобретут новый смартфон потому что всегда обновляют девайс, а 18% заявили, что хотят получить улучшенную производительность. В Китае 22 процента отметили производительность, а 17 - технологию 5G, которая теперь включает больше частот и более высокие скорости.

Ранее до презентации 13-той модели было проведено исследование американским дилером подержанных автомобилей "Sell Cell". Согласно ему, около 44 процентов пользователей техники Apple хотят приобрести новую модель смартфона. На тот момент основными причинами, которые указали участники опроса, являлась технология ProMotion с возможностью обновления до 120 Гц. Около 22 процентов назвали эту причину решающей. В свою очередь улучшенный процессор привлек внимание всего лишь 2.4 процентов опрошенных, в отличие от новых результатов.

Главной причиной перехода на новую модель и отказа от Android в Канаде и США является производительность. Большая часть респондентов заявили, что присматриваются также к флагманским моделям, а именно модели Max. А Айфон 13 Про стал топовой моделью для перехода на айфон после андроида в 2021 году.

Можно сделать вывод, что модель iPhone 13 продолжает привлекать внимание и остается актуальной моделью для новых пользователей, а с выходом новых расцветок уровень внимания к устройству заметно повысилось. В Украине она также является самой популярной версией айфона, поэтому многие ищут где купить Айфон 13 по выгодной цене. Сейчас в магазине eStore.ua есть в наличии новая и оригинальная тринадцатая модель во всех цветах. Для желающих купить новое устройство цена магазина станет приятным сюрпризом.