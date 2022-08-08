Компания GoPro не перестает удивлять своих пользователей. На этот раз они создали комплект Hero 10 Black Creator Edition. Он предназначен для того, чтобы снимать на экшен-камеру. Аксессуары для гоу про пользуются популярностью, но самый большой фурор сорвал аксессуар Volta - это устройство, которое является многофункциональным продуктом объединяющим в себе штатив, рукоятку, пульт дистанционного управления и внешний аккумулятор. Согласитесь, звучит очень даже ничего.

Но звездой этого комплекта все равно есть флагманская камера Hero 10 Black. С ней можно осуществлять съемку в разрешении 5,3K с частотой 60 кадров в секунду или 4K на скорости 120 кадров в секунду, создавать идеальную картинку, за счет стабилизации, и еще много интересных фишек для крутого контента. Камера имеет два дисплея, которые разместились спереди и сзади соответственно. Снимать подводный мир стало еще проще, ведь камера может опускаться на глубину до 10 м.

Есть еще полезная вещь под названием Media Mod, которая дает доступ камере к выходу micro-HDMI, 3,5-мм разъёму и дополнительному USB Type-C. Там же установлен микрофон для более качественного звука. Есть пара «холодных» башмаков, к одному из них идет подключение сетевого модуля или же Light Mod. Что оно собой представляет: небольшая светодиодная вспышка, в которой можно отрегулировать четыре режима яркости. Она же не боится нырнуть под воду, так как имеет хороший уровень защиты.

С такой мощной машиной в комплекте был представлен новый аксессуар Volta, который объединяет в себе функции рукоятки, штатива, пульта ДУ и внешнего аккумулятора - все очень просто, вы подсоедините шнур к медиамодулю, и как сказали в GoPro, он позволяет камере с внешними модулями работать до 4 часов только в режиме съемки 4K на скорости 30 кадров в секунду. В том случае, если не пользоваться услугами модуля, то этих же часов хватит на съемку в режиме 5,3K с частотой 30 кадров в секунду.

Функций, которыми управляет Volta, не сосчитать: это и вкл/выкл камеры, смена режимов съемки, старт и остановка видео, создание фото или установка камеры на таймлапс. Пульт подсоединяется через Bluetooth, а это означает только одно - вы можете размещать продукт там, где захотите, шнур нужен только для зарядки. Чтобы сделать из рукоятки штатив компания разработчик создала специальные откидные ножки, а благодаря качественному креплению конструкция размещается под удобным для вас углом.

Все это можно купить за $785, но вы можете сэкономить 200 долларов, если у вас подписка GoPro. В том случае, когда вам нужен только один аксессуар, к примеру Volta, то компания разработчик пошла на такие уступки и продает ее отдельно за $130 и $90 для патронов.