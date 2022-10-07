Порода «Травертин» является промежуточным материалом при образовании мрамора из известняка. Камень, образовавшийся из бикарбоната кальция и минералов под действием разных температур, химических реакций и высокого давления в подземных водах, – это ценный материал, который характеризуется отличными декоративными качествами, прочностью и устойчивостью к воздействиям.

Благодаря своим свойствам отделочный материал получил популярность в выполнении наружной отделки и оформлении жилых помещений. Цвет камня: от светлых до темно-коричневых оттенков с гармоничным вкраплением различных минералов, позволяет создавать неповторимые работы в областях:

Отделочный камень представлен в огромном разнообразии с различной обработкой, поэтому подобрать травентин под требуемые цели будет несложно.

Преимущества отделочного материала

Травертин податлив к разнообразным видам обработки, поэтому из камня изготавливают изделия, обладающие точностью геометрии, к примеру плитку, которую мастер уложит без видимых швов. Кроме этого, материал имеет другие преимущества:

  1. Прочность. Несмотря на то, что камень легко обрабатывать (шлифовать, резать, полировать), он не уступает по прочности граниту и мрамору.

  2. Устойчивость к неблагоприятным условиям. Камень не поддается воздействию влаги, так как пористая структура не пропускает воду внутрь, поэтому травертин можно применять, как отделку в ванных, бассейнах и т.д. Также ему не страшен мороз. Если влага не проникает в материал, значит она не преобразуется в лед и не разрушает его структуру изнутри.

  3. Натуральная красота. При использовании травертина для проведения отделочных работ, поверхность не потребует дополнительных декораций. Естественный рисунок, напоминающий мрамор или волокна древесины, придает интерьеру (экстерьеру) благородный вид и респектабельность.

  4. Экологичность. Горная порода не имеет токсичных или радиоактивных компонентов, поэтому абсолютно безопасен для отделки любых комнат.

  5. Тренд. Травертин набирает популярность благодаря универсальности в применении. Его используют как отделку в жилых помещениях, ванных и кухнях, для изготовления малых архитектурных изделий и даже создания дорожек на дачных участках. При этом материал долговечен, легко очищается от различных загрязнений и устойчив к механическим повреждениям.

Однако основное преимущество травертина – это его доступная цена. Если сравнивать стоимость с мрамором, то он будет дешевле, при этом выглядит камень не менее презентабельно.

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