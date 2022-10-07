Порода «Травертин» является промежуточным материалом при образовании мрамора из известняка. Камень, образовавшийся из бикарбоната кальция и минералов под действием разных температур, химических реакций и высокого давления в подземных водах, – это ценный материал, который характеризуется отличными декоративными качествами, прочностью и устойчивостью к воздействиям.

Благодаря своим свойствам отделочный материал получил популярность в выполнении наружной отделки и оформлении жилых помещений. Цвет камня: от светлых до темно-коричневых оттенков с гармоничным вкраплением различных минералов, позволяет создавать неповторимые работы в областях:

Отделочный камень представлен в огромном разнообразии с различной обработкой, поэтому подобрать травентин под требуемые цели будет несложно.

Преимущества отделочного материала

Травертин податлив к разнообразным видам обработки, поэтому из камня изготавливают изделия, обладающие точностью геометрии, к примеру плитку, которую мастер уложит без видимых швов. Кроме этого, материал имеет другие преимущества:

Прочность. Несмотря на то, что камень легко обрабатывать (шлифовать, резать, полировать), он не уступает по прочности граниту и мрамору. Устойчивость к неблагоприятным условиям. Камень не поддается воздействию влаги, так как пористая структура не пропускает воду внутрь, поэтому травертин можно применять, как отделку в ванных, бассейнах и т.д. Также ему не страшен мороз. Если влага не проникает в материал, значит она не преобразуется в лед и не разрушает его структуру изнутри. Натуральная красота. При использовании травертина для проведения отделочных работ, поверхность не потребует дополнительных декораций. Естественный рисунок, напоминающий мрамор или волокна древесины, придает интерьеру (экстерьеру) благородный вид и респектабельность. Экологичность. Горная порода не имеет токсичных или радиоактивных компонентов, поэтому абсолютно безопасен для отделки любых комнат. Тренд. Травертин набирает популярность благодаря универсальности в применении. Его используют как отделку в жилых помещениях, ванных и кухнях, для изготовления малых архитектурных изделий и даже создания дорожек на дачных участках. При этом материал долговечен, легко очищается от различных загрязнений и устойчив к механическим повреждениям.

Однако основное преимущество травертина – это его доступная цена. Если сравнивать стоимость с мрамором, то он будет дешевле, при этом выглядит камень не менее презентабельно.

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