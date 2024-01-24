Чай — неотъемлемый атрибут нашей кулинарной культуры, поэтому присутствует практически в каждом доме. Одни не могут обойтись без напитка каждое утро. Другие пьют его по несколько раз в течение дня. Есть и те, кто любит устраивать каждые выходные чайные церемонии или дружеские посиделки с пирогом и напитком.

Виды чая

В продаже чаи представлены в нескольких видах. Наиболее распространенные — рассыпные или байховые. Самый насыщенный и глубокий вкус имеет крупнолистовой натуральный чай. Особенности изготовления разных видов:

При производстве гранулированных чаев собранные листья окисляются, мелко нарезаются и скручиваются в небольшие гранулы с помощью валок. Их вкус яркий, а цвет — глубокий, но аромат не очень насыщенный. Прессованные могут иметь форму таблетки, квадрата, плитки, кирпича, чаши, тыквы. Они отличаются терпким привкусом с табачным оттенком. Классическим представителем прессованных чаев является пуэр. Связанные имеют вид небольшого шарика, где листья связаны вокруг цветка, фрукта, ягоды. При заваривании они эффектно раскрываются. В таком виде продаются преимущественно улуны и зеленые чаи. В состав пакетированных чаев входят пыль и крошки листьев, веточек. Редко в фильтровальные пакетики помещается измельченное сырье. Некоторые производители добавляют в них ароматизаторы. Растворимые напитки быстро завариваются, так как состоят из порошка или жидкого экстракта. Ярко выраженный запах им придают в основном ароматизаторы.

Что входит в состав натурального чая

Черные и зеленые чаи могут производиться из листьев, собранных на одном кусте. Различия они приобретают во время обработки:

для зеленых вариантов листья проходят обработку паром, поэтому вкус готового напитка более легкий, даже сладковатый, аромат — свежий, а цвет — бледно-зеленый или желтый;

для черных — подвергаются длительному ферментативному окислению, в результате которого листья темнеют, а напиток приобретает бархатный терпковатый вкус, темно-коричневый, иногда с оттенком красного или оранжевого.

Вкусный натуральный чай может:

Состоять только из листочков и иметь терпкий, пряный или вязкий вкус. В некоторых его видах присутствуют легкие оттенки меда, цветов, цитрусов. Включать добавки. Усилителями вкуса и аромата выступают не только пищевые ароматизаторы. Лучше покупать напитки с высушенными фруктами, цветами.

Что влияет на стоимость

Цену напитка определяют такие факторы:

страна происхождения;

сорт чайного кустарника;

высота его произрастания;

возраст чая;

способ обработки листьев;

состав упаковки.

Качественную продукцию можно купить в специализированных магазинах на развес или уже расфасованным в любом магазине. Но удобнее и выгоднее заказать чай с доставкой в маркете важных штук МАУДАУ. А вместе с чаем — и вкусные дополнения к нему в виде печенья, пирожных, меда, варенья.



