Чай — неотъемлемый атрибут нашей кулинарной культуры, поэтому присутствует практически в каждом доме. Одни не могут обойтись без напитка каждое утро. Другие пьют его по несколько раз в течение дня. Есть и те, кто любит устраивать каждые выходные чайные церемонии или дружеские посиделки с пирогом и напитком.
Виды чая
В продаже чаи представлены в нескольких видах. Наиболее распространенные — рассыпные или байховые. Самый насыщенный и глубокий вкус имеет крупнолистовой натуральный чай. Особенности изготовления разных видов:
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При производстве гранулированных чаев собранные листья окисляются, мелко нарезаются и скручиваются в небольшие гранулы с помощью валок. Их вкус яркий, а цвет — глубокий, но аромат не очень насыщенный.
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Прессованные могут иметь форму таблетки, квадрата, плитки, кирпича, чаши, тыквы. Они отличаются терпким привкусом с табачным оттенком. Классическим представителем прессованных чаев является пуэр.
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Связанные имеют вид небольшого шарика, где листья связаны вокруг цветка, фрукта, ягоды. При заваривании они эффектно раскрываются. В таком виде продаются преимущественно улуны и зеленые чаи.
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В состав пакетированных чаев входят пыль и крошки листьев, веточек. Редко в фильтровальные пакетики помещается измельченное сырье. Некоторые производители добавляют в них ароматизаторы.
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Растворимые напитки быстро завариваются, так как состоят из порошка или жидкого экстракта. Ярко выраженный запах им придают в основном ароматизаторы.
Что входит в состав натурального чая
Черные и зеленые чаи могут производиться из листьев, собранных на одном кусте. Различия они приобретают во время обработки:
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для зеленых вариантов листья проходят обработку паром, поэтому вкус готового напитка более легкий, даже сладковатый, аромат — свежий, а цвет — бледно-зеленый или желтый;
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для черных — подвергаются длительному ферментативному окислению, в результате которого листья темнеют, а напиток приобретает бархатный терпковатый вкус, темно-коричневый, иногда с оттенком красного или оранжевого.
Вкусный натуральный чай может:
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Состоять только из листочков и иметь терпкий, пряный или вязкий вкус. В некоторых его видах присутствуют легкие оттенки меда, цветов, цитрусов.
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Включать добавки. Усилителями вкуса и аромата выступают не только пищевые ароматизаторы. Лучше покупать напитки с высушенными фруктами, цветами.
Что влияет на стоимость
Цену напитка определяют такие факторы:
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страна происхождения;
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сорт чайного кустарника;
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высота его произрастания;
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возраст чая;
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способ обработки листьев;
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состав упаковки.
Качественную продукцию можно купить в специализированных магазинах на развес или уже расфасованным в любом магазине. Но удобнее и выгоднее заказать чай с доставкой в маркете важных штук МАУДАУ. А вместе с чаем — и вкусные дополнения к нему в виде печенья, пирожных, меда, варенья.