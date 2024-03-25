MacBook Air М3 – это новинка, презентованная 8 марта. Ноутбук привлек внимание не только пользователей, которые на компьютере работают исключительно с текстами и смотрят сериалы. Он прекрасно подходит для дизайна, программирования, верстки сайтов и редактирования видео. А еще на Apple MacBook M3 цена в Украине демократична, с учетом его функциональных возможностей. Этот гаджет справится с самыми сложными задачами и вы смело можете заказать его для профессиональной работы с графикой или программными кодами.

Дизайн, дисплей и управление

Визуальных изменений вы практически не заметите. Ноутбук, как и раньше, получил изящный корпус из алюминия в лаконичном стиле минимализма. Он легкий, удобный и отлично защищен от внешних повреждений. В 2023 году были представлены свежие оттенки корпуса – которые, к слову, выглядят просто великолепно.

Ноутбук вышел в двух версиях – с диагональю экрана на 13 или 15 дюймов. Дисплей в обоих создан по уже знакомой пользователям технологии Liquid Retina. Он занимает больше места, поскольку рамки снова стали тоньше, а челка теперь практически невидимая. Но главное – это шикарная графика, созданная специально для профессиональной работы с видео и фото.

Клавиатура осталась та же, ножничного типа. Она очень удобная, с тихим ходом и подсветкой в темное время. Тачпад чуткий и реагирует на команды пользователя, и даже предугадывает действия.

Потрясающий процессор

Как не сложно догадаться из названия, ноутбук работает на базе третьего поколения фирменных «яблочных» процессоров М3. По сравнению с М1, он обеспечивает на 60% больше продуктивности и быстродействия. А если сравнивать его возможности с чипами Intel, которые устанавливались на Макбуки раньше, мощность выше в 13 раз! Невероятные показатели! Объем оперативной унифицированной памяти достигает 24 Гигабайт – достаточно даже для сложных задач, связанных с компилирование кодов или редактированием видео.

Другие обновления новинки

Среди новых функций отметим обновленный датчик Wi-Fi 6E, который обеспечивает в 2 раза более высокую скорость передачи данных. Значительные обновления получил микрофон, появился биосканер для снятия отпечатка пальцев Midnight Color. Немного выросло автономное время работы.

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