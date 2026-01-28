Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на наиболее уязвимые категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через работу центра «Единение», поддерживающего внутренне перемещенных лиц и людей постарше, сообщает Politeka.

Волонтеры организовали раздачу продуктовых пакетов, базовых вещей и дают разъяснения относительно доступных социальных программ. Поддержка направлена ​​на тех, кто оказался в сложных бытовых условиях и нуждается в ежедневной помощи.

Хаб работает в Александровской общине и стал важным центром для местных жителей и переселенцев. Здесь можно получить продукты питания, средства гигиены, а также советы по адаптации и оформлению необходимых обращений.

Особое внимание уделяется жителям Покровского направления, где потребность в поддержке остается высокой. Центр помогает семьям и одиноким пожилым людям частично покрывать расходы на самое необходимое.

Прием посетителей осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Работники принимают заявки, консультируют и сопровождают при подготовке документов.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована прежде всего на наиболее уязвимые категории, в том числе пожилых людей, людей с инвалидностью и пациентов с тяжелыми заболеваниями.

График выдачи наборов публикуется в официальном Telegram-канале хаба «Единение», где также появляются актуальные объявления о дальнейшей работе центра.

Координаторы также советуют обращаться заранее и регулярно проверять обновления, чтобы поддержка оставалась стабильной и доступной для каждого, кто в ней нуждается.

