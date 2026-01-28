Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на найбільш уразливі категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через роботу центру «Єднання», який підтримує внутрішньо переміщених осіб та людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Волонтери організували роздачу продуктових пакунків, базових речей і надають роз’яснення щодо доступних соціальних програм. Підтримка спрямована на тих, хто опинився у складних побутових умовах та потребує щоденної допомоги.

Хаб працює в Олександрівській громаді й став важливим осередком для місцевих жителів та переселенців. Тут можна отримати харчі, засоби гігієни, а також поради щодо адаптації та оформлення необхідних звернень.

Окрему увагу приділяють мешканцям Покровського напрямку, де потреба у підтримці залишається високою. Центр допомагає родинам і самотнім літнім людям частково покривати витрати на найнеобхідніше.

Прийом відвідувачів здійснюється у робочі дні з 9:00 до 17:00. Працівники приймають заявки, консультують і супроводжують під час підготовки документів.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на найбільш уразливі категорії, зокрема осіб похилого віку, людей з інвалідністю та пацієнтів із тяжкими захворюваннями.

Графік видачі наборів публікують в офіційному Telegram-каналі хабу «Єднання», де також з’являються актуальні оголошення про подальшу роботу центру.

Координатори також радять звертатися завчасно й регулярно перевіряти оновлення, аби підтримка залишалася стабільною та доступною для кожного, хто її потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.