Графики отключения света в Одесской области продлятся 25 февраля, ведь будут проводить профилактические работы, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Составлены графики отключения света в Одесской области на 25 февраля. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, Одесские электросети 25 февраля будут проводить профилактические работы в Граденыцях. В связи с выполнением данных работ с 8.00 до 18.00 будет отключение по адресам:

Весела, Дружбы, Зелена, Зоряна, Набережна, Перемогы, Прыкордонна, Произд Героив Чорнобыля, Рыбацька, Садова, Свободы, Сонячна, Хутирська, Центральна, Шевченка, Шырока, пров. Перемогы, пров. Радисный, пров. Тыхый, пров. Чорноморськый.

Куяльницкая сельская объединенная территориальная община также предупредила о дополнительных графиках отключения света. Из-за выполнения данных работ будет отключение электроэнергии 25.02.2026 с 08:00 до 19:00 в селе Новый Мыр, Ставкы и Вышневе (ул. Перемогы).

25 февраля 2026 с 09:00 до 19:00 отключения запланированы в селе Шабельныкы на таких улицах: Новоселов; Топузанова; Школьно.

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях ДТЭК Одесские электросети проведет плановые профилактические работы на территории Яськовского территориального общества. В связи с этим 25 февраля 2026 с 08:00 до 18:00 в селе Яськы будет временно прекращена подача электроэнергии. Отключение будет касаться следующих улиц:

Героив Украины; Гоголя; Дружбы; Европейська; Жытомырська; Прыднистровська.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

