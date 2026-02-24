Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области для таких категорий продлевается автоматически в соответствии с действующим порядком.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжает поступать в 2026 году, однако размер начислений был пересмотрен после повышения прожиточного минимума, передает Politeka.

Об актуальных правилах сообщили в Пенсионном фонде.

На февраль несовершеннолетние и люди с инвалидностью получают ежемесячно по 3 000 гривен. Для совершеннолетних предусмотрено 2 000. Средства зачисляются автоматически на банковские счета дважды в течение месяца – 15 и 28 числа. Такой график позволяет планировать расходы на питание, аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

С 1 февраля заработало важное изменение поддержки семей переселенцев. По инициативе профильного комитета Верховной Рады право на 3000 гривен имеют все дети со статусом ВПЛ без исключений.

Раньше назначение зависело от среднемесячного дохода на одного члена семьи. Теперь этот критерий для несовершеннолетних был отменен. Уровень заработка родителей больше не влияет на начисление средств ребенку.

Для совершеннолетних требование финансового показателя сохраняется. После роста прожиточного минимума до 2 595 гривен предельный предел составляет 10 380 на одного человека. Именно этот показатель учитывается при продлении выплат на следующие шесть месяцев.

В то же время, пенсионеры с небольшим обеспечением, граждане с инвалидностью I–II групп, сироты получают финансирование без дополнительных проверок. В ПФУ уточнили, что денежная помощь для ВПЛ в Одесской области для таких категорий продлевается автоматически в соответствии с действующим порядком.

В Пенсионном фонде советуют переселенцам своевременно обновлять данные в личных кабинетах во избежание задержек с начислением средств.

