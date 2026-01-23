Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу коммунальных служб и соответствует реальным расходам предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Новые цены касаются водоснабжения, канализации и вывоза бытовых отходов.

В Заводской общине решение об изменении тарифов было принято из-за роста затрат на ремонт техники и закупку материалов. Местный совет пояснил, что предыдущие ставки не покрывали фактических расходов коммунального предприятия, что могло повлечь за собой перебои в работе систем. Новые тарифы гарантируют регулярную уборку территории и поддержание надлежащего санитарного состояния.

Для жителей многоэтажек плата выросла на 14,95 гривны – до 48,80 за человека ежемесячно. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Тарифы для бюджетных учреждений повышены на 2,55 гривны, для других потребителей - на 2,94.

Решение принято на основе экономических расчетов КП "Заводское-2010". Граждане могут посылать предложения или замечания непосредственно к предприятию или по электронной почте.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу коммунальных служб и отвечает реальным расходам предприятия. Благодаря этому обеспечивается своевременный вывоз мусора и обслуживание сетей, а также поддерживается надлежащий уровень обслуживания.

Жителям советуют планировать семейный бюджет, своевременно оплачивать платежи и следить за официальными сообщениями совета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены субсидии и льготы, частично компенсирующие дополнительные расходы.

Своевременная оплата помогает сохранить бесперебойную работу коммунальных систем и комфортные условия жителей общины.

