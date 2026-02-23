Из-за постоянных перебоев с электроэнергией растет дефицит продуктов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Олейнопрессовый завод «Эллада» приостановил работу, поскольку производство на дизельных генераторах становится экономически невыгодным.

По словам владельца Виталия Аверкина, предприятию для нормальной работы необходимо около 800 кВт нагрузки в час. Генераторы мощностью 1 МВт потребляют до 225 литров дизтоплива в холодную погоду, что значительно повышает себестоимость продукции.

Завод имеет экспортные контракты, но из-за отключения электроэнергии вынужден останавливать производство. Для офисных нужд используется отдельный генератор на 40 кВт, поддерживающий работу администрации, но не производственных цехов.

В поисках альтернатив предприятие рассматривает газовую когенерацию и использование шелухи подсолнечника как топлива для автономных станций. Стоимость котельной стартует от $2,5 млн за 1 МВт, а когенерационная установка — около €1,2 млн. Такие проекты нуждаются в сложном согласовании, однако электроэнергия в этом случае обойдется значительно дешевле — 6–8 грн за кВтч.

В настоящее время завод Эллада ведет консультации с поставщиками оборудования и оценивает необходимые инвестиции для запуска стабильного производства.

Специалисты предупреждают, что без возобновления работы крупных предприятий дефицит продуктов в Днепропетровской области может усилиться, что скажется на ценах и доступности подсолнечного масла и других товаров для потребителей.

Аналитики отмечают, что без скорейшего решения проблемы энергоснабжения дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать серьезным вызовом для местных потребителей весной и летом.

