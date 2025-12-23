Подорожание продуктов в Полтавской области является результатом сезонных колебаний и других причин.

Подорожание продуктов в Полтавской области в последнее время оказывает существенное влияние на ежедневные покупки местных жителей, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Аналитики рынка фиксируют рост стоимости в нескольких ключевых категориях. Наибольшие изменения коснулись овощной группы, бакалейных товаров и молочной продукции, которые пользуются стабильным спросом среди потребителей.

Помидоры сорта "сливка" сейчас продаются в среднем по 145,07 за килограмм. В торговых сетях показатели отличаются: Auchan предлагает 119,90, Novus – 129, а Megamarket – 186,30. По сравнению с ноябрем повышение составило 17,20, что связывается с сезонной нехваткой и активным спросом на свежие овощи.

В сегменте бакалеи ситуация выглядит более спокойной. Короткая вермишель сохраняет относительную стабильность – средний показатель составляет 29,79 за килограмм. У Novus позиция реализуется без изменений, а месячный рост ограничился 0,90.

Молочная категория демонстрирует более ощутимую корректировку. Сметана «Простонаше» жирностью 20% в расфасовке 340 грамм сейчас обходится покупателям в среднем 68,01. Самую низкую стоимость зафиксировали в Metro – 63,44, тогда как Megamarket и Novus предлагают по 70,30. За месяц расходы выросли на 9,60 из-за подорожания сырья и доставки.

Специалисты объясняют, что подорожание продуктов в Полтавской области является результатом сезонных колебаний, роста транспортных расходов и общих экономических факторов. В таких условиях жителям советуют сравнивать предложения разных сетей, следить за скидками и выбирать альтернативы без потери качества.

Регулярное отслеживание рыночной динамики помогает домохозяйствам точнее планировать закупки и удерживать бюджет под контролем, ведь даже незначительные изменения ощущаются во время еженедельных расходов.

