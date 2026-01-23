Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу комунальних служб та відповідає реальним витратам підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються водопостачання, каналізації та вивезення побутових відходів.

У Заводській громаді рішення про зміну тарифів ухвалили через зростання витрат на ремонт техніки та закупівлю матеріалів. Місцева рада пояснила, що попередні ставки не покривали фактичних витрат комунального підприємства, що могло спричинити перебої у роботі систем. Нові тарифи гарантують регулярне прибирання території та підтримку належного санітарного стану.

Для мешканців багатоповерхівок плата зросла на 14,95 гривні — до 48,80 за людину щомісяця. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Тарифи для бюджетних установ підвищено на 2,55 гривні, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалене на основі економічних розрахунків КП «Заводське-2010». Громадяни можуть надсилати пропозиції або зауваження безпосередньо до підприємства або через електронну пошту.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу комунальних служб та відповідає реальним витратам підприємства. Завдяки цьому забезпечується своєчасне вивезення сміття та обслуговування мереж, а також підтримується належний рівень сервісу.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет, вчасно оплачувати платіжки та стежити за офіційними повідомленнями ради. Для соціально вразливих категорій передбачені субсидії та пільги, що частково компенсують додаткові витрати.

Своєчасна оплата допомагає зберегти безперебійну роботу комунальних систем та комфортні умови для жителів громади.

