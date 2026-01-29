Своевременное планирование расходов и контроль за счетами помогают жителям адаптироваться к повышению тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и сохранять финансовую устойчивость.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу 1 января 2026 года.

Ренийский городской совет утвердил новые цены для централизованного водоснабжения и водоотведения. Рост связывают с повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию.

Стоимость кубометра воды составляет 38,87 грн, что на 7,2% больше предыдущего показателя. Канализационные услуги повысили до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущую ставку.

В Водоканале отмечают, что старые тарифы покрывали лишь 91% реальных затрат. Дополнительные расходы возникли из-за повышения зарплат, электроэнергии и социальных корректировок. В течение года предприятие планирует подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты советуют жителям фиксировать показатели счетчиков, экономно пользоваться ресурсами и планировать потребление. Это поможет смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и сохранить семейный бюджет.

Общество подчеркивает необходимость проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых предусмотрены льготы и государственные субсидии, уменьшающие финансовую нагрузку.

Планирование затрат и экономное использование ресурсов обеспечивают бесперебойную работу водопроводов и канализаций, а также помогают избежать непредвиденных проблем в хозяйстве.

