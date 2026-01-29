Своєчасне планування витрат та контроль за рахунками допомагають мешканцям адаптуватися до підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберігати фінансову стабільність.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з 1 січня 2026 року.

Ренійська міська рада затвердила нові ціни для централізованого водопостачання та водовідведення. Зростання пов’язують із підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію.

Вартість кубометра води становить 38,87 грн, що на 7,2% більше за попередній показник. Каналізаційні послуги підвищили до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередню ставку.

У «Водоканалі» зазначають, що старі тарифи покривали лише 91% реальних витрат. Додаткові витрати виникли через підвищення зарплат, електроенергії та соціальні коригування. Протягом року підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти радять мешканцям фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання. Це допоможе пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області і зберегти сімейний бюджет.

Громада наголошує на необхідності перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих передбачені пільги та державні субсидії, що зменшують фінансове навантаження.

Планування витрат і ощадливе використання ресурсів забезпечують безперебійну роботу водогонів і каналізацій, а також допомагають уникнути непередбачених проблем у господарстві.

