Завершение отопительного сезона в Харькове позволит жителям постепенно адаптироваться к более теплой погоде и эффективно планировать расходы на отопление.

В Харькове близится завершение отопительного сезона, сообщает Politeka.

Известно, что порядок включения и отключения отопления регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

В документе отсутствует привязка к конкретной дате, поэтому отключение тепла производится, если среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд. В таких условиях котельные и теплосети постепенно переходят в летний режим работы.

Когда в Харьковской области среднесуточная температура станет стабильно подниматься, это позволит местным сетям постепенно уменьшать подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения. В районах с альтернативным отоплением подачу тепла могут прекращать несколько раньше, чтобы сохранить энергоресурсы.

Специалисты советуют жителям следить за прогнозами погоды и контролировать температуру в собственных домах, чтобы комфортно завершить отопительный сезон и избежать резких перепадов.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Харькове завершили 31 марта, при этом в некоторых общинах тепло подавали еще несколько дней из-за неустойчивой погоды.

Специалисты советуют жителям:

Следует предварительно проверить состояние батарей и вентиляционных решеток, чтобы убедиться, что тепло распределяется равномерно.

Контролировать температуру в доме и регулировать обогрев в квартирах во избежание перегрева или лишних затрат.

Планировать график проветривания и влажность в помещении для поддержания комфортных условий при отключении тепла.

Проверять показатели счетчиков и подготовить информацию для своевременной передачи в теплосеть.

Завершение отопительного сезона в Харькове позволит жителям постепенно адаптироваться к более теплой погоде и эффективно планировать расходы на отопление.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.