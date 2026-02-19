Новый график движения поездов во Львов предполагает как корректировку существующих рейсов, так и внедрение новых, поэтому рассказываем детали.

Для путешественников, отправляющихся из Каменец-Подольского, введен новый график движения поездов во Львов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на Фейсбук-странице АО "Укрзализныця", новый график движения поездов во Львов предусматривает изменение времени прибытия группы вагонов из Каменец-Подольского.

Они будут теперь прибывать в 05:16 вместо 03:28. В компании объясняют, что новое время прибытия позволит пассажирам более комфортно планировать дальнейшие поездки и избежать ночного ожидания на вокзале.

Благодаря новому графику движения поездов жители Каменец-Подольского и других городов Хмельнитчины получат больше возможностей для пересадок во Львове.

Речь идет о направлениях в Ужгород, Ивано-Франковск, Перемышль, Трускавец, Яремчу, Ворохту, Рахов, Ровно, Луцк и Ковель. В компании отмечают, что именно утреннее прибытие значительно расширяет выбор стыковочных рейсов по этим направлениям.

Кроме перемен в сообщении с городом льва, с 26 февраля запланированы и дополнительные возможности для путешествий в столицу. Для этого согласован пригородный №6381/6382 Ларга – Хмельницкий с №772/771 Хмельницкий – Киев.

Последний будет отправляться из Хмельницкого в 11:04 и прибывать в Киев в 16:49. Таким образом, пассажиры смогут совершить удобную дневную поездку без длительного ожидания между рейсами.

Отдельно предусмотрена остановка №097/098 Киев - Ковель на станции Шепетовка. Он будет отправляться из Киева в 23:10 и прибывать в Шепетовку в 03:25. Это решение также должно облегчить логистику для жителей региона.

В "Укрзализныце" отмечают, что билеты по обновленным расписаниям уже доступны для приобретения в мобильном приложении и на сайте booking.uz.gov.ua.

