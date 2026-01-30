Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и поддержание семейного бюджета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с 1 января 2026 г. и повлияло на стоимость водоснабжения и канализации в местных общинах, сообщает Politeka.

Ренийский городской совет официально утвердил новые ставки для централизованного водоснабжения и водоотведения. Рост связывают с повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию, что отразилось на фактических расходах предприятия.

Стоимость одного кубометра воды теперь составляет 38,87 грн, что на 7,2% выше предыдущего показателя. Канализационные услуги повысили до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущую ставку.

В Водоканале сообщают, что старые тарифы покрывали лишь 91% реальных затрат. Дополнительные расходы возникли из-за увеличения зарплат персонала, стоимости электроэнергии и социальных корректировок. В течение года предприятие планирует подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты советуют жителям фиксировать показатели счетчиков, экономно пользоваться ресурсами и планировать потребление. Это помогает смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и поддержать семейный бюджет.

Общество отмечает важность проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственные субсидии, уменьшающие финансовую нагрузку.

Планирование затрат и экономное использование ресурсов обеспечивают бесперебойную работу водопроводов и канализационных систем, а также помогают избежать непредвиденных проблем в хозяйстве.

Своевременное планирование и контроль платежей позволяют жителям адаптироваться к новым условиям и сохранять финансовую стабильность при повышении тарифов на коммунальные услуги в Одесской области.

