Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набуло чинності з 1 січня 2026 року і вплинуло на вартість водопостачання та каналізації у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

Ренійська міська рада офіційно затвердила нові ставки для централізованого водопостачання та водовідведення. Зростання пов’язують із підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію, що відобразилося на фактичних витратах підприємства.

Вартість одного кубометра води тепер становить 38,87 грн, що на 7,2% вище попереднього показника. Каналізаційні послуги підвищили до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередню ставку.

У «Водоканалі» повідомляють, що старі тарифи покривали лише 91% реальних витрат. Додаткові витрати виникли через збільшення зарплат персоналу, вартості електроенергії та соціальні коригування. Протягом року підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти радять жителям фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання. Це допомагає пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та підтримати сімейний бюджет.

Громада наголошує на важливості перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державні субсидії, що зменшують фінансове навантаження.

Планування витрат і ощадливе використання ресурсів забезпечують безперебійну роботу водогонів і каналізаційних систем, а також допомагають уникнути непередбачених проблем у господарстві.

Своєчасне планування та контроль за платежами дозволяють мешканцям адаптуватися до нових умов і зберігати фінансову стабільність під час підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області.

