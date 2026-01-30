Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем и непрерывную поставку ресурсов для всех абонентов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с января 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения. Новые расценки утвердили исполнительный комитет совместно с КП «Коммунальщик» во время заседания 11 декабря 2025 года.

По обновленным ставкам кубометр воды стоит 30,97 гривны, а услуга канализации – 20,99. Средний ежемесячный платеж на одного жителя по НДС составляет 280,58 грн, что на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что корректировка тарифов обусловлена ​​необходимостью приведения финансовых расчетов в соответствие с экономически обоснованными показателями. Основными факторами роста называют удорожание электроэнергии, затраты на обслуживание сетей и закупку материалов.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем и непрерывную поставку ресурсов для всех абонентов.

Местная администрация советует гражданам внимательно проверять новые платежки, обращаться на предприятие за разъяснениями и планировать расходы заранее. Своевременная оплата поможет избежать задолженности и гарантирует бесперебойную работу инженерных сетей в течение года.

Регулярный контроль счетов и правильное планирование бюджета обеспечивает стабильный доступ к воде и канализационным услугам для каждого жителя общины.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

