Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набуло чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення. Нові розцінки затвердили виконавчий комітет спільно з КП «Комунальник» під час засідання 11 грудня 2025 року.

За оновленими ставками кубометр води коштує 30,97 гривні, а послуга каналізації — 20,99. Середній щомісячний платіж на одного мешканця з ПДВ становить 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що коригування тарифів зумовлене необхідністю приведення фінансових розрахунків у відповідність до економічно обґрунтованих показників. Основними факторами зростання називають подорожчання електроенергії, витрати на обслуговування мереж і закупівлю матеріалів.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільну роботу систем і безперервне постачання ресурсів для всіх абонентів.

Місцева адміністрація радить громадянам уважно перевіряти нові платіжки, звертатися до підприємства за роз’ясненнями і планувати витрати заздалегідь. Своєчасна оплата допомагає уникнути заборгованості та гарантує безперебійну роботу інженерних мереж протягом року.

Регулярний контроль рахунків і правильне планування бюджету забезпечує стабільний доступ до води та каналізаційних послуг для кожного жителя громади.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

