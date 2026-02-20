Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году началась в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку людей преклонных лет и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает Харьков и Изюм.

Приоритет предоставляют домохозяйствам, подвергшимся разрушениям из-за обстрелов или длительного периода жили без надлежащих условий. В центре внимания – безопасность жилья и базовый комфорт.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает установку окон и дверей, ремонт кровли, восстановление стен или потолка. Перечень работ формируют после технического осмотра квартиры.

Подать обращения могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие матери или родители, беременные женщины. Каждую заявку анализируют индивидуально, даже если не хватает отдельных справок.

Для участия требуются удостоверения личности, документы на право собственности и сведения о доходах. Консультанты сопровождают заявителей и помогают правильно оформить бумаги.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых граждан и лиц с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и контролируют ежедневные нужды.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания.

Жителям рекомендуют отслеживать официальные объявления и обращаться на горячую линию для уточнения сроков подачи обращений. Регулярная поддержка позволяет стабилизировать быт и снизить нагрузку на семейный бюджет в сложный период.

