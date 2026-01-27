Прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 января по 3 февраля показывает резкие температурные колебания, редкие снеговые осадки и порывистый ветер.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 января по 3 февраля свидетельствует о значительных колебаниях температуры, ветра и осадков, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Жителям следует учитывать резкие перепады температур и планировать активность на открытом воздухе в соответствии с погодными условиями.

В среду, 28 января, ожидается мороз до -14°C, ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 6 м/с. Возможен небольшой снег около 4,3 мм, что может образовать тонкий слой на дорогах. Температура воздуха резко изменится в четверг, 29 января, когда днем ​​она поднимется до +1°C. Ветер сменит направление на южное с умеренными порывами до 6 м/с, а осадки прогнозируют около 4 мм.

В пятницу, 30 числа, воздух охладится до -8°C. Ветер северо-восточный с порывами до 9 м/с, что может создавать эффект ощутимого холода. Снегопад до 23,8 мм сделает дороги скользкими, поэтому следует соблюдать осторожность при передвижении по городу.

Суббота, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, будут относительно теплее – +1…+2°C. Ветер слабый, северо-западный, порывы 4-5 м/с. Осадки незначительны или совсем отсутствуют, что делает выход на улицу более безопасным.

В начале следующей недели температура снизится: в понедельник, 2 февраля, ожидается -8°C, а во вторник, 3 февраля -7°C. Ветер южный с порывами до 10 м/с. Осадков почти не предвидится, однако в ночные часы возможен туман, повлияющий на видимость на дорогах.

Таким образом прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 января по 3 февраля показывает резкие температурные колебания, единичные снеговые осадки и порывистый ветер. Жителям советуют одеваться тепло, пользоваться обувью с противоскользящей подошвой, а водителям быть внимательными на скользких дорогах. Особенно это касается дней с интенсивным снегопадом – 30 января и начала недели, когда возможны похолодание и обледенение дорог.

