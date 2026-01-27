Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 28 січня по 3 лютого показує різкі температурні коливання, поодинокі снігові опади та поривчастий вітер.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 28 січня по 3 лютого свідчить про значні коливання температури, вітру та опадів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Мешканцям варто враховувати різкі перепади температур і планувати активності на відкритому повітрі відповідно до погодних умов.

У середу, 28 січня, очікується мороз до −14°C, вітер переважно південно-східний із поривами до 6 м/с. Можливий невеликий сніг у межах 4,3 мм, що може утворити тонкий шар на дорогах. Температура повітря різко зміниться у четвер, 29 січня, коли вдень вона підніметься до +1°C. Вітер змінить напрямок на південний із помірними поривами до 6 м/с, а опади прогнозують близько 4 мм.

У п’ятницю, 30 числа, повітря охолоне до −8°C. Вітер північно-східний із поривами до 9 м/с, що може створювати ефект відчутного холоду. Снігопад до 23,8 мм зробить дороги слизькими, тому варто дотримуватися обережності під час пересування містом.

Субота, 31 січня, та неділя, 1 лютого, будуть відносно теплішими – +1…+2°C. Вітер слабкий, північно-західний, пориви 4–5 м/с. Опади незначні або зовсім відсутні, що робить вихід на вулицю безпечнішим.

На початку наступного тижня температура знизиться: у понеділок, 2 лютого, очікується −8°C, а у вівторок, 3 лютого, −7°C. Вітер південний із поривами до 10 м/с. Опадів майже не передбачається, однак у нічні години можливий туман, що вплине на видимість на дорогах.

Таким чином, прогноз погоди в Харкові на тиждень з 28 січня по 3 лютого показує різкі температурні коливання, поодинокі снігові опади та поривчастий вітер. Мешканцям радять одягатися тепло, користуватися взуттям із протиковзною підошвою, а водіям бути уважними на слизьких дорогах. Особливо це стосується днів із інтенсивним снігопадом – 30 січня та початку тижня, коли можливі похолодання та обмерзання доріг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: на якій посаді можна мати зарплату 25 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що треба зробити для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати тимчасову домівку в безпечних умовах.