Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Харькове включает вакансии с гибким графиком и умеренной нагрузкой, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт work.ua.

Предложения ориентированы на людей постарше, которые готовы оставаться активными и получать стабильный доход.

На платформе work.ua представлена ​​водительская должность в Восточном региональном центре страхового фонда документации. Заработная плата составляет 10000 гривен. Обязанности предусматривают управление служебным автомобилем CHERY ELARA, перевозку документации и работников в пределах города, а также возможные краткосрочные поездки в Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

От кандидатов ожидают водительский стаж не менее пяти лет, знание правил дорожного движения, внимательность и готовность работать по ненормированному расписанию.

Еще одно предложение – грузчик на кондитерское предприятие «Полюс ЛТД». Компания предлагает официальное оформление, пятидневную неделю с 8:00 до 17:00 и оплату 18500 гривен. Основные задачи включают погрузку, разгрузку и комплектацию продукции по накладным, предыдущий опыт не является обязательным.

Также доступна работа для пенсионеров в Харькове в производственной сфере. Предприятие ФЛП Михайлюк М.В., производящее оборудование для пищевой промышленности, ищет слесаря-механосборщика. Оплата колеблется от 20000 до 25000 гривен, рабочий день длится с 8:00 до 18:00.

Среди требований, по меньшей мере, год практики, внимательность к деталям, умение читать чертежи и пользоваться инструментом. Официальное трудоустройство предусмотрено.

