Подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденный шаг по поддержанию работы транспортной системы.

Подорожание проезда в Днепропетровской области зафиксировано в Самаре (бывший Новомосковск) после решения исполнительного комитета городского совета об утверждении обновленных тарифов на пассажирские перевозки, сообщает Politeka.

В городе изменена стоимость поездок на автобусных маршрутах: теперь она составляет до 25 гривен вместо предыдущих 20. Корректировка затронула всю систему ежедневных перевозок, которой пользуются жители для передвижения между районами и основных транспортных узлов.

Обновление коснулось широкой маршрутной сети. Среди них направления №1 «Автостанция – Решкут (через ЦРБ)», №2 «Автостанция – Решкут (через ул. Партизанскую)», №5/6 «Автостанция – Гимназия №12», №9 «Автостанция – ул. Героев Спасателей», №10 «Перевал – ул. Киевская», №11 «Автостанция – ул. Холодноярской Бригады», №14 «Автостанция – Железнодорожный вокзал», №15 «Автостанция – ул. Игоря Емельяненко», №17 «Автостанция – ул. Тихая», №18 «Автостанция – Гимназия №7».

Отдельно пересмотрен тариф на междугородном сообщении Самар - Днепр. Стоимость одной поездки теперь составляет 70 гривен, что напрямую повлияло на ежедневные расходы пассажиров, регулярно пользующихся этим направлением.

В городском совете объясняют, что решение принято из-за роста расходов перевозчиков. Среди причин называют подорожание горючего, техническое обслуживание транспорта, запчастей, а также общее увеличение расходов на содержание автопарка.

Перевозчики отмечают, что экономическое давление заставило пересмотреть тарифную политику, чтобы сохранить стабильность движения и избежать сокращения количества рейсов.

В этом контексте подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденный шаг для поддержания работы транспортной системы и обеспечения регулярного сообщения между районами города и близлежащими населенными пунктами.

В общине отмечают, что новые тарифы уже вступили в силу, а перевозчики обязаны соблюдать утвержденные цены на всех маршрутах без исключения.

Источник: pdshl_novik